Esposa de Celso Borges presenta denuncia penal contra mujer a la que señala como supuesta nueva pareja del jugador

La disputa legal entre Celso Borges, capitán de Liga Deportiva Alajuelense, y su todavía esposa, la española Marta Peralta, tiene un nuevo capítulo que ahora involucra a una tercera persona ajena a la familia del futbolista.

Según información a la que tuvo acceso La Teja, se trata de una conocida influencer que en varias ocasiones ha sido vinculada sentimentalmente con el jugador rojinegro, aunque ambos han negado mantener una relación que vaya más allá de una posible amistad.

El tema está en que esta mujer, cuyo nombre nos reservaremos, ahora habría entrado en la disputa legal por la vía penal, pues la esposa de Celso, por medio de su abogado, presentó una querella en su contra.

Dicha querella fue incorporada al expediente que se tramita en la Fiscalía contra Celso Borges y su padre, Alexandre Guimaraes, bajo el número 26-000083-1197-PE.

LEA MÁS: Caso de violencia doméstica contra Celso Borges tiene importante resolución

El jugador y la española se encuentran en medio de un proceso de divorcio. (Instagram/Instagram)

Así lo confirmó este medio tras una consulta realizada al Ministerio Público, en la que se preguntó si en efecto se presentó una ampliación de querella por este caso.

“La Plataforma Integrada de Servicios para la Atención de Víctimas (PISAV), sede Pavas, informó que la querella fue incluida en el caso 26-000083-1197-PE, en el que se investiga a dos personas de apellidos Borges M. y Borges G., por el presunto delito de fraude de simulación sobre bienes susceptibles de ser gananciales”.

La Fiscalía también confirmó a La Teja dicha demanda fue presentada contra la mujer de la que hemos estado hablando.

“En respuesta a su solicitud, la PISAV informó que la querella fue interpuesta en contra de una mujer de apellido XXXXX, por los presuntos delitos de fraude de simulación de bienes susceptibles, restricción a la autodeterminación y sustracción patrimonial”, agregó el Ministerio Público.

Cuentan con pruebas

Una vez confirmada la información por parte del Ministerio Público, este medio contactó a Hugo Navas, abogado de Peralta, para conocer más detalles sobre la ampliación de querella que fue presentada y en la que se incluye a la joven.

LEA MÁS: Esto responden abogados de Celso Borges por denuncia de supuesta violencia doméstica

Semanas atrás, Borges estuvo de paseo en España. Foto Instagram. (Instagram/Instagram)

Según Navas, ellos cuentan con pruebas contundentes que, según él, demuestran que Borges mantiene una relación con la joven con la que ha sido vinculado en varias ocasiones.

“Tenemos la prueba fidedigna de que Celso Borges casualmente acabó la relación con la señora Peralta debido a que estaba cometiendo adulterio con esta mujer, entonces la ampliación de la denuncia va en el sentido de la violencia patrimonial y psicológica que está afectando a la señora Marta, a raíz de que Celso por un lado le recorta la pensión y por otro lado anda gastándose el patrimonio familiar con una mujer que sabe que él es casado”.

El abogado explicó que no puede revelar ni detallar las pruebas con las que cuentan, pero aseguró que serán claves en el proceso.

“La denuncia va en ese sentido, de que logramos comprobar que el motivo del divorcio fue por adulterio y que por esa causa fue que abandonó el hogar, y todavía, sin estar totalmente divorciado, ya él anda en el extranjero con esta mujer.

“A él no le preocupa, porque la exhíbe, anda en España, sale en todos los medios, en todas las redes, y todo eso le afecta a mi clienta, por eso ampliamos la demanda penal en el sentido de que está cometiendo el adulterio, la violencia patrimonial y sicológica”, detalló Navas.

No se referirán

Ante los presuntos hechos denunciados por la representación de Peralta, este medio también buscó conocer la posición de la contraparte, es decir, los abogados que representan al jugador.

El caso inició luego de que Peralta interpuso una denuncia por violencia doméstica contra Celso Borges y Alexandre Guimaraes. (Archivo/Archivo)

LEA MÁS: Esposa denuncia a Celso Borges y a Alexandre Guimaraes por presunta violencia doméstica

Tras realizar la respectiva consulta sobre el tema, los abogados Róger Guevara y Krisly Hidalgo de la firma legal Alta Batalla comunicaron la siguiente respuesta:

“El equipo legal desconoce la existencia de alguna causa adicional en contra de don Celso Borges. Hasta este momento, al no haber tenido acceso al caso que menciona, carecemos de los elementos necesarios para referirnos a ese asunto, por lo que no emitiremos comentarios al respecto”.

Anteriormente, la firma legal había indicado que las denuncias presentadas contra el jugador y su padre estaban siendo usadas como mecanismos para ejercer presión sobre ellos por ser figuras públicas.

“Consideramos que los procesos judiciales han sido utilizados como herramienta y mecanismo de presión en el marco del proceso de divorcio y su filtración a medios de prensa forma parte de esa estrategia. Esta conducta es inaceptable, pues desnaturaliza la función del sistema judicial y afecta gravemente la reputación de personas inocentes. Es un claro actuar de mala fe”.