Caso Ana Otárola: Sospechoso de atroz femicidio perdió un importante privilegio

Ana Otárola, de 47 años, fue encontrada sin vida dentro de una cuartería en Guácimo. (Cortesía)

Un joven apellidado Castillo Hernández, de 24 años, perdió uno de los privilegios más grandes que una persona puede disfrutar: su libertad, esto debido a que pasará encerrado en una cárcel, mientras se le investiga por un atroz caso de femicidio.

Así lo dio a conocer el Ministerio Público, el cual abrió una causa penal contra Castillo como sospechoso del femicidio de Ana Otárola, la mujer, de 47 años, con la que mantenía una relación sentimental.

“La Unidad de Género de Pococí consiguió que se ordenaran seis meses de prisión preventiva, en contra de un hombre de apellidos Castrillo Hernández, sospechoso de cometer un delito de femicidio, en perjuicio de una mujer de apellido Otárola”, informó la Fiscalía.

El Ministerio Público indicó que la decisión fue tomada por el Tribunal Penal de Pococí la noche de este jueves 6 de junio.

Castrillo fue detenido poco antes del mediodía a 12 kilómetros de donde ocurrió el homicidio con el que se le relaciona. Foto: MSP.

El atroz crimen por el que el joven es investigado fue descubierto el pasado martes 4 de junio, cuando un hermano de Otárola encontró su cuerpo dentro de una cuartería en Guácimo de Pococí, donde vivía con Castrillo. El hermano de Ana fue a buscarla, pues no sabía nada de ella desde el pasado sábado.

“La encontré muerta, la dejó cobijada, estaba envuelta y había sangre. No toqué nada, salí de la casa para avisar. Él (pareja de Ana) agarraba a mi hermana del cuello y yo ya le había dicho que no la tocara más. Él tenía un problema, porque consumía drogas, se llevó una cocina de gas y ya me llamaron para decirme a quién se la vendió”, dijo el hermano luego del hallazgo.

Tras varias diligencias, al día siguiente, oficiales de Fuerza Pública detuvieron Castillo cuando caminaba por vía pública y desde ese día permanecía en celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La investigación se mantiene activa, bajo la causa 24-001323-0067-PE.