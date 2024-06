Caso de Ana Otárola: Policía capturó a su pareja como sospechoso de femicidio

Ana Otárola mujer asesinada en Guácimo (Cortesía)

Un joven de 24 años fue detenido este miércoles por la Policía como sospechoso de matar a su pareja Ana Otárola, de 47 años.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que los oficiales de la Fuerza Pública lograron reconocer al sospechoso de apellido Castrillo en una foto y se lo toparon mientras caminaba por Guácimo, por lo que lo detuvieron.

“El sospechoso es un hombre de apellido Castrillo, de 24 años, quien será trasladado a las celdas judiciales y los agentes del OIJ de Guápiles lo presentarán con un informe ante el Ministerio Público, para que se le determine su situación jurídica”, dijo el OIJ.

El cuerpo de Ana fue encontrado el martes en la cuartería en Guácimo, donde vivía con Castrillo, cuando un hermano de ella, asustado porque desde el sábado no la veía, percibió un mal olor que salía del sitio y decidió abrir el candado y entrar.

LEA MÁS: Hermano de víctima de femicidio le hace una sincera y dolorosa petición a sospechoso

“La encontré muerta, la dejó cobijada, estaba envuelta y había sangre. No toqué nada, salí de la casa para avisar. Él (pareja de Ana) agarraba a mi hermana del cuello y yo ya le había dicho que no la tocara más. Él tenía el problema porque consumía drogas, se llevó una cocina de gas y ya me llamaron para decirme a quién se la vendió”, dijo el hermano luego del hallazgo.

Las autoridades judiciales confirmaron que el cuerpo de Ana tenía varias heridas de arma blanca.

Al parecer, el detenido tiene problemas de consumo de droga y según la familia de Ana, cuando no le daba para comprar droga, la agredía.

La mujer era madre de dos hijos que no eran hijos del sospechoso.