Caso contra ministro Arnold Zamora por supuesto delito sexual llega a una decisión de la Fiscalía

Un año después de iniciada la investigación, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa que seguía contra el ministro de Comunicación, Arnold Zamora, por un supuesto delito sexual.

La Fiscalía Adjunta de Género tomó esa decisión luego de analizar las pruebas científicas y digitales relacionadas con la denuncia. Según confirmó el Ministerio Público, los elementos recopilados no permitieron acreditar los hechos denunciados.

" La Fiscalía Adjunta de Género informó que, luego de analizar las pruebas científicas como digitales, no fue posible contar con evidencia que permitiera acreditar los hechos denunciados. En ese sentido, bajo el principio de objetividad, el despacho solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa, ante el Juzgado Penal de Pavas", indicaron desde el Ministerio Público.

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La investigación comenzó hace un año y ahora la Fiscalía pidió el sobreseimiento definitivo. El caso está en manos del Juzgado Penal de Pavas. (Presidencia de la República /La Nación)

La denuncia corresponde a una situación que habría ocurrido durante el fin de semana del 20 y 21 de setiembre del 2025.

Los hechos denunciados habrían afectado a un hombre mayor de edad que trabajaba en una institución pública durante el gobierno de Rodrigo Chaves.

La causa se mantuvo bajo investigación durante aproximadamente un año, hasta que la Fiscalía consideró que no contaba con elementos probatorios suficientes para sostener la acusación y pidió que se dictara el sobreseimiento definitivo.