Ministro de comunicación, Arnold Zamora, es investigado por supuesto delito sexual

Arnold Zamora, actual ministro de Comunicación en el Gobierno de Rodrigo Chaves, es investigado por un delito sexual.

Así lo confirmó a La Teja, el fiscal General Carlo Díaz.

Arnold Zamora fue denunciado este lunes por un presunto delito sexual. Ejerce como ministro de Comunicación desde julio del 2024. (Foto: Tomada de del Facebook de Casa Presidencial/Foto: Tomada de del Facebook de Casa Presidencial)

“Le puedo confirmar que se trata de un delito de carácter sexual contra persona mayor de edad”, afirmó el fiscal General a La Teja.

Esta situación habría ocurrió durante este fin de semana; no obstante los detalles están en investigación.

Arnold durante muchos años trabajó como sucesero, antes de ser ministro de Comunicación estuvo en la oficina de prensa del Ministerio de Justicia, también durante este Gobierno.

La Teja le envió un mensaje a Arnold y también lo llamó para tratar de conocer su versión sobre estos supuestos hechos; sin embargo, hasta el momento no ha contestado.