Caso de Keibril: acusado de robo de bebé salió embarrealado de charral y se montó a taxi en bóxer

Sin ropa y embarrealado es como salió el sospechoso de robarse a la bebé Keibril Amira García Amador del sector de Las Mesas de Cervantes de Cartago.

Así lo recordó José María Orozco, taxista informal quien le dio el servicio de transporte a Casasola Salas, el día que desapareció la pequeña, el 9 de abril del 2023.

“Lo llevé a la casa, me preguntó si todo estaba bien”, recordó el testigo.

José María Orozco Granados, taxista informal que llevó a Casasola, en bóxer, desde donde dejó el carro en Las Mesas de Cervantes. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Caso de Keibril: Abuela contó todo lo que pasó la mamá de la bebé, una niña de apenas 12 años

Agregó que durante el camino le contó que buscaban a la bebé y también mencionó lo que el hombre le respondió.

“Fíjate que oí que se robaron a la chiquita y me dice: ‘algún paisilla seguro fue’, eso me dijo Hugo. Él venía como si nada”, señaló el testigo.

Casasola supuestamente estaba mojado porque estaba en una zanja batallando para sacar el carro en donde le había quedado.

“Me dijo que venía de tener un lancesillo”, manifestó Orozco.

Mencionó que donde lo recogió no se veía el carro que andaba Hugo.

“Me dijo: ‘hágame el favor y me va a dejar por detrás de la casa, para no bajarme en bóxer porque él se quitó el pantalón porque estaba muy mojado para no ensuciarme el asiento’ entonces me quedé limpiando el asiento con un trapo y secando las alfombras”, señaló el testigo.

Después de que Casasola entró a la casa vio que llegaron dos policías en moto a las cercanías de la casa, sin embargo este hombre ya estaba dentro de la casa cuando estaba la Policía.