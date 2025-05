Caso de papá sospechoso de fingir suicidio de hijo: Familiar explica por qué cuidó al niño por un año

Los padres del niño fueron detenidos casi 10 días después de su muerte. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

El caso del niño de 10 años, que falleció en circunstancias sospechosas y cuyo padre, al parecer, habría fingido su suicidio, sigue revelando nuevos detalles, como el hecho de que durante un año el pequeño estuvo al cuidado de otra familia.

Este caso, el cual consternó a todo el país, ocurrió el pasado 15 de abril en El Rosario de San Pablo de León Cortés, pero salió a la luz hasta el 24 de abril, día en el que las autoridades detuvieron a los padres del niño.

La Teja conversó en exclusiva con la familiar del niño, que se encargó de cuidarlo durante todo el año 2021. Ella aceptó dar a conocer su historia, pero a cambio pidió que su nombre no fuera revelado.

“Hemos llorado demasiado, porque nos sentimos como culpables a veces, y me pregunto por qué no hicimos algo más”, dijo la mujer.

La familiar del pequeño contó que todo se inició a mediados del año 2021, cuando los padres del pequeño, un hombre apellidado Ureña García, de 72 años, y una mujer apellidada Granados Araya, de 50, confesaron que no se encontraban en condiciones de cuidar del chiquito, quien para ese momento tenía siete años.

LEA MÁS: Esto sucedió con papá que habría matado a hijo de 10 años y luego fingió su suicidio

Según un documento del Patronato Nacional de la Infancia (PANi), los padres del chiquito dijeron que este era muy hiperactivo y se les hacía muy difícil cuidarlo, al señor por su avanzada edad y a la mujer por un aparente padecimiento que causaba que se desorientara y se fuera de su casa sin darse cuenta.

“Mi esposo me dijo que le dijéramos que nosotros nos lo traíamos (al niño), porque nosotros vivimos en el campo, entonces él iba a tener buen espacio para jugar, además de que teníamos un niño dos años mayor que él. Como a los 15 días me llamó el papá del niño y me preguntó que si eso aún estaba en pie, porque él ya no podía con el chiquito, porque estaba muy enfermo y el niño estaba rematado”.

Nueva familia

En setiembre del 2021, los papás del niño, así como su familiar y el esposo de esta, se presentaron ante el PANI para llevar a cabo un “acuerdo de partes para definir que el cuido de la persona menor de edad se asegure con un recurso familia”.

Por medio de este acuerdo, los papás del chiquito aceptaron que este quedara bajo el cuidado de la otra familia; sin embargo, la custodia legal del menor seguía siendo de sus padres biológicos.

LEA MÁS: Inesperados “ángeles” salvaron a jóvenes que pasaron 6 horas en guindo al que cayeron con su carro

Los hechos ocurrieron en una humilde casa en El Rosario, en San Pablo de León Cortés. Foto Altavisión. (cortes/Caso de niño que habría sido asesinado por su padre en León Cortés. Foto Altavisión.)

“El PANI hizo un documento, entrevistaron a los papás y nos entrevistaron a nosotros para ver si estábamos de acuerdo; les dijimos que sí, porque nosotros queríamos ayudar, más al señor que estaba muy enfermito”, dijo la familiar.

“Él era muy inquieto pero también era muy amoroso, se preocupaba demasiado por nosotros, por los de la casa”. — Familia que cuidó al chiquito.

A partir de ese acuerdo se inició la nueva vida para el chiquito, pero no todo fue color de rosas, pues según su allegada, el cuidarlo fue una labor bastante difícil, pero que siempre llevaron a cabo con mucho amor.

“Había muchas cositas que él no sabía hacer, como lavarse los dientes, bañarse, limpiarse a la hora de ir al baño, por eso entre mi hija y yo le enseñamos un montón de cosas. Nos sentábamos a comer, pero él no lo hacía y empezaba a correr; entonces fue muy difícil, pero había que tenerle mucha paciencia, porque solo era un niño”.

La mujer recordó que ella y su esposo se sentaban con el pequeño para hablar con él y guiarlo, decirle cuáles eran las cosas que estaban bien y cuáles no.

LEA MÁS: Caso Rashab García: así fue que sospechosos “remodelaron” casa para ocultar homicidio de modelo y amigo

“Vieras que cuando ya tenía cuatro meses con nosotros se comportaba totalmente normal, tanto así que la maestra de acá me llamó para darme el pésame y decirme que había hablado con las otras maestras y que el chiquito le había dicho a la niña de él que en el lugar donde se había sentido como un ser humano de verdad y que lo habían tratado había sido con nosotros”.

Regresó con sus papás

La familiar que cuidaba del niño contó que para ese tiempo se pusieron a sacar todos los papeles para ir a Estados Unidos en familia, incluyendo al pequeño, pues deseaban llevarlo a pasear.

“Comentamos con el papá y el PANI, porque nosotros no teníamos la custodia, fue solo un acuerdo entre partes para traernos al niño, y a mí me daba miedo que si lo sacábamos del país después me acusaran de alguna situación.

“Fui y hablé con el PANI, porque yo no hacía nada si no les consultaba a ellos primero. Les dijimos que queríamos llevarlo a conocer y, de ser posible, ponerlo a estudiar allá. Entonces ellos contactaron a los papás, el señor dijo que él sí estaba dispuesto a firmar, pero la señora se negó”.

LEA MÁS: DEA ofrece recompensa de $500.000 a quien entregue al Diablo

El OIJ sostiene que fue el padre quien habría causado la muerte del menor. Foto Los Santos Digital. (cortes/Caso de niño que habría sido asesinado por su padre en León Cortés. Foto Los Santos Digital.)

Según contó la mujer, la madre del chiquito aseguró que lo quería de vuelta, por eso se metió a estudiar de noche y, además, se puso las pilas para mantener su casa lo más ordenada posible.

“Como el PANI vio que ya ella se estaba comprometiendo, yo les dije que estaba bien, que el chiquito regresara con ellos, pero les pedí que, por favor, estuvieran muy pendientes de él”.

Durante su tiempo en Estados Unidos, la mujer y su esposo siempre estuvieron pendientes del niño, lo pasaban llamando y, como regresaron al país hace seis meses, lo visitaban a menudo.

“Cuando regresamos al país fuimos a verlo y él no se veía mal, estaba gordito, estaba bonito, y yo lo encontré muy grande. Después fue que nos llegó esa noticia, de que el chiquito se había muerto y para nosotros fue un balde de agua fría”.

LEA MÁS: Accidente en ruta 32: el impresionante testimonio del vendedor de patí que se le escapó a la muerte

Extraña situación

En cuanto a lo que le sucedió al niño, su familiar dijo que escuchó varias versiones; primero, que el menor había muerto debido a un supuesto infarto cuando estaba sentado junto a su papá; luego, que se desvaneció afuera de su casa mientras jugaba con un celular y, finalmente, lo del supuesto suicidio.

“La última versión que nos dieron es que el niño estaba en una cama con un mecate en la cintura y que, aparentemente, se había suicidado, pero de mi parte yo no creo que él lo haya hecho, porque él era muy inocente, no pensaba en esas cosas y era muy alegre”.

LEA MÁS: Accidente Ruta 32: Confirman lamentable noticia sobre motociclista al que le cayó contenedor encima

Sobre lo sucedido, la mujer indicó que en su opinión personal siente que el PANI pudo hacer por más en este caso, pues desde un inicio sabía que sus padres no estaban en las mejores condiciones para cuidar al niño.

En este caso, el OIJ sostiene la versión de que la muerte del menor, al parecer, habría sido causada por su propio padre. De momento, los papás del chiquito están en libertad con medidas cautelares mientras se determina con exactitud la causa de su muerte.