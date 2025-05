Accidente en ruta 32: el impresionante testimonio del vendedor de patí que se le escapó a la muerte

Alexander reaccionó en cuestión de 3 segundos para salvar su vida. Foto para La Teja. (cortesía/Alexander Cubero, vendedor de pati que se salvó en accidente en ruta 32. Foto para La Teja.)

Tres segundos marcaron la diferencia entre la vida y la muerte para Alexander Cubero, pues ese fue el tiempo que tuvo para reaccionar y huir del contenedor de un tráiler que volcó y que estuvo a punto de arrastrarlo junto a varios carros y una moto.

Cubero es el vendedor de patí que vivió un verdadero milagro la mañana del pasado miércoles, pues salió ileso del horrible accidente ocurrido en la ruta 32, provocado por un tráiler que, al parecer, se quedó sin frenos.

LEA MÁS: Este es el recuerdo que guardarán los allegados del motociclista fallecido en la Ruta 32

El accidente, el cual cobró la vida del motociclista Víctor Redondo, sucedió en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, específicamente en el cruce de semáforos cerca del restaurante la Casa de Doña Lela.

“No tengo la menor duda de que fue Dios que estuvo ahí a mi lado para poder tener esa reacción y las fuerzas, porque aún no sé ni cómo lo logré”, dijo Cubero en entrevista con La Teja.

Cubero, quien es vecino de Siquirres, en Limón, contó que tiene 17 años de vender patí en ese cruce y para llegar hasta ahí a diario sale de su casa a eso de las 4 a. m.

Cubero tiene 17 años de dedicarse a vender pati. Foto para La Teja. (cortesía/Alexander Cubero, vendedor de pati que se salvó en accidente en ruta 32. Foto para La Teja.)

“De eso sobrevive mi familia, tengo tres hijos, mi esposa y mi madre a mi lado, y Dios me ha bendecido con este trabajo humilde y por medio de eso es que llevó sustento a mi casita. En 17 años es la primera vez y por dicha aquí estoy todavía, pese a que estuve tan cerca de la muerte”, contó.

Estruendo lo alertó

Ese día inició con total normalidad para Alexander, quien aprovecha los semáforos de ese cruce para vender patí a las decenas de conductores que pasan por ese transitado sector.

LEA MÁS: Víctor Redondo recibe emotiva despedida de motociclistas tras mortal accidente en la ruta 32

De acuerdo con videos que circulan en redes, el conductor del tráiler venía pitando desde varios metros antes, sin embargo, Cubero dijo que no escuchó ese pito, pues para él y sus compañeros es muy normal estar escuchando vehículos pitando todo el día.

El hecho ocurrió cuando Alexander estaba vendiéndole patí a un conductor, cuyo carro fue uno de los embestidos por el contenedor. En un video se observa cómo Cubero se pegó un carrerón que terminó salvándole la vida.

“Yo volví a ver cuando escuché el estruendo del contenedor que se había volcado y cuando me di cuenta ya venía pisándome los talones, lo tenía al frente mío, traía la moto arrastrada y el carro de una muchacha.

Alexander apenas pudo escapar del contenedor que arrastró estos carros. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Logré darme vuelta y correr, pero yo sentía que ese camión venía atrás mío y la muerte junto con él, porque solo Dios pudo librarme de eso. No sé cómo lo logré, porque fueron tres segundos los que tuve, yo saqué el tiempo”.

“Fue tan increíble que ni siquiera solté la canasta, solo empecé a correr y correr” — Alexander Cubero, vendedor de pati.

Como Nery Brenes

Según contó Cubero, en esos segundos ningún pensamiento le cruzó por la mente, su cuerpo reaccionó por si solo y todas sus fuerzas se concentraron en correr, por eso mismo terminó sufriendo una lesión.

“Yo quería correr como Nery Brenes, yo quería ir rapidísimo y di un paso mal y fue cuando se me recogieron los tendones del pie derecho, entonces quedé renco, de hecho este es el segundo día en el que no he podido salir a trabajar”.

LEA MÁS: Testigo de accidente en ruta 32: “Lloré de desesperación al ver al motociclista suplicando ayuda”

Tras huir del contenedor Cubero se tiró al suelo y al darse vuelta contempló la terrible escena que había quedado tras el accidente.

“Unas personas llegaron a ayudarme, porque yo estaba en un completo ataque de nervios, les decía: ‘sáquenme de aquí’, porque yo vi que se hizo una raya de fuego y me dio miedo que ocurriera una explosión”.

Un motociclista perdió la vida a causa del accidente. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Una vez más tranquilo, y aún con mucho dolor en su pierna, Alexander trató de ayudar a las demás personas afectadas, pero fue poco lo que pudo hacer.

“Me duele en el alma que el muchacho de la moto haya perdido la vida, le pido mucho a Dios que le dé consuelo a su familia”, agregó.

Debido a la lesión que sufrió Cubero tiene dos días sin poder trabajar, situación que lo tiene muy preocupado pues no sabe cuánto tiempo más pasara hasta recuperarse del todo.

LEA MÁS: Video muestra cómo ocurrió el aparatoso accidente en la ruta 32

Ante la consulta de si volverá a ese conocido cruce para seguir vendiendo patí, Alexander dijo que la posibilidad es muy alta, pero aún se lo está pensando.

“He pensado en buscar otro lugar para vender, pero son tantos años, tantas personas buenas, de hecho muchísimos clientes me han demostrado cariño, de verdad le agradezco a Dios por el cariño y solidaridad de las personas”.

Si usted desea ayudar a Alexander en este momento tan complicado que está atravesando puede contactarlo al número 6278-3248.