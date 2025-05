Este es el recuerdo que guardarán los allegados del motociclista fallecido en la Ruta 32

A Víctor Redondo Jiménez, de 50 años, lo caracterizaba su buen sentido del humor y lo luchador que era con todo.

Incluso, peleó siete horas por su vida y soportó cinco paros cardiacos tras el grave accidente que sufrió; sin embargo, las graves lesiones se lo terminaron llevando de este mundo.

Tal como lo informó La Teja, él era el motociclista que falleció el miércoles al ser golpeado por detrás por un tráiler que se quedó sin frenos, en el cruce conocido como Doña Lela, sobre la carretera Braulio Carrito, la ruta 32. Allí el contenedor del camión se volcó y se llevó dos carros y una moto en su mismo sentido y otros carros que iban en sentido contrario.

Víctor Redondo Jiménez, de 50 años, amaba las motos y compartía esa pasión con su pareja, Johanna Arana. Foto: Cortesía Johanna Arana para La Teja (Cortesía Johanna Arana para La Teja/Cortesía Johanna Arana para La Teja)

Johanna Arana era la pareja de Víctor desde hace 12 años y ambos compartían la pasión por las motos.

Formaban parte del grupo Moto Club Ciudad Colón y los fines de semana les encantaba compartir con otros aficionados de las motos.

Arana menciona que el fin de semana del 26 y 27 mayo estuvieron compartiendo con otros integrantes de la agrupación en Brasilito de Ciudad Colón, sin saber que esa actividad se convertiría en la despedida para siempre.

“Él era el alma de la fiesta, siempre hacía reír a los demás, se pegó una bailada y disfrutó con todos, ahora nos quedamos con esos recuerdos, que es lo más valioso, de su forma de ser y lo esforzado que era”, expresó su pareja.

Ella agregó que él era una persona muy amorosa, así lo demostró con los papás de ella, a quienes trataba con mucho cariño y siempre les dedicaba momentos de calidad.

A Víctor le realizarán un homenaje en el salón comunal de San Pedro de Coronado, en San José, a donde llegarán motociclistas que lo conocieron para despedirlo, la vela será a partir de las 6 p.m. de este jueves 1° de mayo.

La moto de Víctor quedó destruida por el fuerte accidente. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El tráiler se habría quedado sin frenos y eso provocó la tragedia. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Este viernes lo sepultarán en el cementerio de Vista de Mar, en Goicoechea. Lo enterrarán junto a su abuelita.

“Todos vamos a llevar nuestra camisa del club y a él lo vamos a despedir con la misma camisa”, manifestó la esposa.

Víctor también era trailero, de hecho al momento del accidente él se dirigía a recoger el camión, pues debía viajar hacia Guanacaste; estaba cerca de llegar al trabajo cuando sucedió la desgracia.

Emotiva despedida para el motociclista

Entre lágrimas y con un mensaje que tocó el alma, los motociclistas se unieron para rendir un emotivo homenaje a Víctor.

Por medio de sus redes sociales, el grupo Moto Club Ciudad Colón compartió un video donde se ve a Redondo liderando la ruta, con su motocicleta y una bandera del grupo de motociclistas.

“Nos vemos mi hermano”, escribieron junto a la canción See You Again de Wiz Khalifa.

“Víctor, compañero biker, falleció, él era capitán de ruta de Moto Club Ciudad Colón. Paz y resignación a su familia y hermanos bikers”, comentó un usuario llamado Edo Villalobos, mientras que otros se sumaron a darle las condolencias a la familia.

“Muy triste, fortaleza a la familia, descansa en paz”, “Buen viaje”, “Mis condolencias a su familia y amigos”.

Estas despedidas al vecino de Moravia, más que un acto de respeto, son un último adiós lleno de solidaridad y afecto, que reflejan la unión de la comunidad a la que pertenecía.