Caso de turista mexicana asesinada en Cóbano quedará impune

Jamás llegará la justicia que deseaba la familia de María Trinidad Matus Tenorio, la turista mexicana de 25 años que se hacía llamar “Mermaid” (sirena, en inglés) y fue asesinada en la playa de Santa Teresa, en Cóbano.

El caso por el homicidio, ocurrido el 5 de agosto del 2018, quedará impune debido a que la Fiscalía Adjunta de Puntarenas quemó, sin éxito, el último cartucho que le quedaba para tratar de demostrar que el asesinato habría sido cometido por un hombre apellidado Sancho, quien en agosto del 2020 fue absuelto.

“La Fiscalía Adjunta de Puntarenas informó que, tras la absolutoria dictada en el expediente 18-000344-832-PE, apeló la resolución del Tribunal Penal. Sin embargo, el despacho no obtuvo resultado favorable por parte del Tribunal de Apelación de la Sentencia, instancia que conoció la petición del Ministerio Público”, informó la oficina de prensa del Ministerio Público.

La apelación fue rechazada en marzo de este año y las autoridades nunca lo dieron a conocer, solo se comunicaron con la familia de María Trinidad para decirle que el Ministerio Público ya no podía hacer nada más por este caso.

“La Fiscalía comunicó a la familia de la víctima la negativa a la petición realizada y se le indicó que, según el artículo 441 de Código Procesal Penal de Costa Rica, contaban con 15 días hábiles para interponer, por sus propios medios, un recurso de casación contra lo resuelto por el Tribunal de Apelación”, informó la Fiscalía.

Trascendió que doña Gabriela Tenorio, mamá de Matus, decidió no continuar con el proceso por su cuenta, pues ya había sufrido demasiado y no estaba dispuesta a revivir los terribles hechos de los que fue víctima su hija mientras vacacionaba en Costa Rica.

Pese al rotundo fracaso en el caso de María Trinidad, la Fiscalía dijo que es necesario recordar que en ese mismo proceso existió un procedimiento abreviado en el que un hombre apellidado Esquivel fue condenado a 15 años de cárcel tras aceptar los cargos de tentativa de homicidio, robo agravado y abuso sexual, en perjuicio de otra turista que acompañaba a Matus.



No recibió la justicia que esperaba

La Teja trató de contactar a doña Gabriela Tenorio para conocer su opinión sobre la actuación de la Fiscalía en el caso de su hija, sin embargo, no respondió nuestros mensajes.

En agosto del 2020, pocos días después de que Sancho fuera absuelto, Tenorio le dio una entrevista a este medio, en la cual dijo que aún clamaba por justicia para María Trinidad.

“Por desgracia la resolución que tomaron los jueces no nos está dando la justicia que esperábamos para nuestra hija y para nosotros. Dejando en impunidad el asesinato de nuestra hija y dejando en libertad a ese cobarde”, dijo la mujer en aquel momento.

En esa entrevista la madre dijo que no entendía cómo los jueces decidieron declarar inocente al principal sospechoso del crimen pues, según ella, había suficientes pruebas para demostrar su culpabilidad.

“Les pido que por favor consideren con mayor peso a los testigos. Solo trayendo a mi hija de nuevo a la vida podría ser señalado (Sancho) sin titubeo alguno, pero eso es imposible”, dijo.

Durante el debate los jueces justificaron su decisión señalando que la Fiscalía nunca presentó una sola prueba contundente para demostrar que Sánchez ahogó a Matus en el mar, como lo aseguraba el Ministerio Público.

“Es una acusación que no se sabe de dónde salió, que no se sabe de dónde se tomaron esas circunstancias de modo, en particular, porque las circunstancias de tiempo y de lugar están clarísimas, pero la dinámica del evento que se le pretende atribuir a Sancho no se sabe de dónde se tomó. No fue de la investigación, no fue del fruto de las diligencias policiales que se llevaron a cabo”, explicó la jueza Pilar Quesada.

Lamentable

Para Óscar Morera, papá de Eva Morera y representante del grupo Familias Sobreviviendo el Femicidio, lo que ocurrió con el caso de María Trinidad es lamentable.

“Para cualquier padre o familiar de una víctima el que el sistema de justicia por inoperancia, por falta de capacidad no logre darle la oportunidad a la memoria de esta víctima, a su familia de tener la oportunidad de una reparación, es lamentable”, expresó don Óscar.



Para Morera la impunidad en este caso es un duro golpe para toda la sociedad, especialmente para las mujeres porque, según él, el sistema de justicia una vez más les quedó debiendo.

“Tenemos que entender que cada vez que muere una mujer a manos de un hombre es un gran fracaso para la sociedad y este fracaso es todavía más grande si el sistema de justicia no logra encontrar al culpable y castigarlo”.