Caso Keibril: Acusado da su versión de lo qué pasó el día que desapareció la bebé

Casasola hizo un dibujo para respaldar su versión de lo sucedido el día de la desaparición de Keibril.

El hombre apellidado Casasola Salas, acusado por la sustracción de la bebé Keibril, su hija biológica; dio a conocer su versión de lo que sucedió el trágico día en el que la chiquita fue despojada de los brazos de su joven madre.

Casasola brindó su declaración este jueves en el juicio que se lleva en su contra en los Tribunales de Cartago. El hombre decidió aprovechar su última oportunidad de hablar antes de que diera inició la fase de conclusiones.

Luego de confirmar que tuvo una relación secreta con la mamá de Keibril, cuando ella apenas tenía 12 años, Casasola dio su versión de lo que supuestamente sucedió el 9 de abril del 2023, en Mata de Guineo de Cervantes, en Alvarado de Cartago, día en el que se dio la sustracción de la niña.

Según el acusado, ese día el salió de un súper y tomó hacia la derecha por calle La Malanga, a salir al cruce de Mata de Guineo, según él, fue ahí cuando vio a la mamá de Keibril llevando a la bebé en coche, pero él siguió su camino en dirección hacia Pacayas.

El hombre dijo que cuando se detuvo a hablar con un sujeto recibió una llamada de la joven, quien llorando le dijo que algo había pasado con la bebé, pero en eso la llamada se cortó y ella no contestó más.

De acuerdo con Casasola, él de inmediato llamó a la abuela de Keibril para ver qué había pasado y fue ahí cuando la mujer le dijo que su hija (mamá de Keibril) le comentó que le habían robado a la bebé. El acusado dijo que recogió a la abuela de Keibril y a una de sus hijas y se fueron hacia donde estaba la mamá de la bebé.

En ese lugar, según el acusado, encontró el coche y la cobija de Keibril botada en la carretera, por lo que la abuela de la chiquita recogió todo y siguieron hasta la casa de una familiar, pues ahí se encontraba la mamá de la bebita.

“Ahí estaba (mamá de Keibril), le pregunté, ¿qué fue lo que pasó? Ella me dijo: ‘Ache, me robaron la bebé, y yo le pregunté que cómo le iban a robar la bebé, y ella insistió que se la robaron, que la tiraron al suelo y me enseñó un raspón que tenía, aseguró que la empujaron y que le quitaron a la bebé y se fueron por la chayotera. Me dijo que era un hombre alto con una jacket y una mascarilla”, declaró Casasola.

Según el imputado, a los cinco minutos llegaron oficiales de la Fuerza Pública y entre todos empezaron a buscar a la bebé por la chayotera, pero no encontraron nada.

“Me fui al sector del trapiche de Juan Viñas, ahí le di un bolso a un mae y cuando me devolví derrapé en el vehículo. Ahí fue donde me ensucié. Salgo a la carretera principal y ahí me encontré a Gallo (taxista informal) y él me llevó”, declaró.

Casasola enfrenta este juicio acusado de tres supuestos delitos de violación y uno de sustracción de menor. Paralelamente es investigado por un presunto delito de homicidio, esto debido a que el OIJ dio prácticamente por un hecho que Keibril fue asesinada.