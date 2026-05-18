Caso Lusso: así era la vida de lujo que llevaban sospechosos detenidos por lavado de dinero

Carros deportivos exclusivos, mansiones con cine privado y propiedades llenas de lujos forman parte de los bienes que tenían los ocho sospechosos detenidos por el caso Lusso, una investigación del OIJ por presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico.

Entre los sospechosos figura un hombre de apellido Alfaro, de 47 años, señalado como el líder de la estructura.

Junto a él también fueron detenidos sospechosos de apellidos Solís, de 50 años; Lanuza, de 52 años; Backer, de 43 años; Villalobos, de 59 años; Monge, de 44 años; además de dos mujeres de apellidos Alfaro, de 28 años, y Piedra.

Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Según la investigación del OIJ, los sospechosos mantenían una vida rodeada de lujos, vehículos exclusivos y propiedades millonarias ubicadas en sectores exclusivos del país.

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Las casas allanadas llamaron la atención de los agentes por sus comodidades, pues algunas contaban con cine privado, jacuzzi, piscina y otros lujos poco comunes.

Además, las autoridades decomisaron 10 vehículos de alta gama y exclusivos en el país, valorados en aproximadamente 2,7 millones de dólares.

Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Caso Lusso banda detenida por el OIJ

A un hombre de apellido Alfaro y a su familia que vivía entre el lujo, carros exclusivos de alta gama y derroche de dinero, les cayó el OIJ la mañana de este lunes 18 de mayo al ser sospechosos de lavado de dinero.

Desde la madrugada de este lunes 18 de mayo, agentes contra el crimen organizado realizan 17 allanamientos en 29 propiedades ubicadas en zonas exclusivas de la capital como parte de la operación denominada Lusso.

Santa Ana, Alajuela, Heredia y hasta Pérez Zeledón son algunos de los lugares donde se realiza el operativo.

A un hombre de apellido Alfaro y su familia que vivía entre el lujo, carros exclusivos de alta gama y derroche de dinero les cayó el OIJ la mañana de este lunes 18 de mayo al ser sospechosos de lavado de dinero. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

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Según detalló Michael Soto, director interino del OIJ, durante los operativos ya se contabilizan ocho detenidos, además del decomiso de 10 vehículos de alta gama y exclusivos en el país, valorados en aproximadamente 2,7 millones de dólares (más de 1300 millones de colones).

Las autoridades también decomisaron dinero en efectivo y un arma tipo AR-15.

Las propiedades allanadas destacan por sus lujos. De acuerdo con la investigación, algunas cuentan con cine privado, jacuzzi, piscina y gimnasio propio.

A un hombre de apellido Alfaro y su familia que vivía entre el lujo, carros exclusivos de alta gama y derroche de dinero les cayó el OIJ la mañana de este lunes 18 de mayo al ser sospechosos de lavado de dinero. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

“Esta estructura tenía una cadena de gimnasios y pretendemos decomisar cerca de 400 máquinas que se utilizan, así como una empresa recicladora que la utilizaban para legitimar capitales”, manifestó Soto.

La investigación está relacionada con otros dos casos por narcotráfico conocidos como Torero y Manantial.

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A un hombre de apellido Alfaro y su familia que vivía entre el lujo, carros exclusivos de alta gama y derroche de dinero les cayó el OIJ la mañana de este lunes 18 de mayo al ser sospechosos de lavado de dinero. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

El director interino del OIJ también explicó que el sospechoso se dedicaba, presuntamente, a traer vehículos deportivos extremadamente exclusivos al país.

“Para que tengan una idea, hay un vehículo que cuesta 400 mil dólares y solo hay cuatro en el país”, agregó Soto.

Los agentes judiciales continúan con las diligencias para decomisar propiedades y determinar el alcance económico de la estructura criminal.