Caso Nadia Peraza: Sospechoso del atroz crimen asegura que ella aún está viva

Nadia Peraza, joven madre desaparecida.

El operario de construcción apellidado Buzano Paisano, quien fue detenido el pasado jueves como sospechoso del atroz crimen de Nadia Peraza Espinoza, cuyos restos fueron encontrados dentro de un refrigerador, asegura que la joven madre, de 21 años, aún está con vida.

Así lo dijo a La Teja Francisco Herrera, abogado de Buzano, quien confirmó que su cliente no se encuentra bien mentalmente, al punto de que no logra comprender la situación en la que se encuentra.

“Él cree que está viva”, agregó el abogado.

Herrera contó a este medio que el pasado fin de semana pudo visitar a su cliente, a quien vio muy afectado. Según el abogado, el joven, de 25 años, estaba “totalmente desconcertado, descontrolado, ni siquiera sabe lo que está pasando”.

Al consultarle si Buzano presentaba algún problema de este tipo antes de que ocurrieran los hechos relacionados con el caso de Nadia, el abogado dijo que entendía que no, pero sí mencionó que el sospechoso era consumidor de drogas.

“Era un controlador y una serie de situaciones de ahí que lo que él me decía era que le gustaba cuidar a la muchacha y todo eso, pero puedo decir con todo respeto que al día de hoy no sabe qué está pasando, no comprende la situación”.

Exámenes psiquiátricos

Herrera también mencionó que como parte de su trabajo como defensor de Buzano, solicitará que a este se le realicen exámenes psiquiátricos para determinar si se encuentra en todas sus facultades mentales.

“Eso a mí como defensor me obliga a que se le hagan las pericias correspondientes y llegar a un punto para poder determinar si es imputable o no”.

También explicó que la defensora pública que representaba a Buzano decidió no apelar la resolución de un año de prisión preventiva en su contra, por lo que ahora deberá esperar al menos tres meses para solicitar un cambio de medidas.

“Me interesa primero la salud de este muchacho, lo vi bastante afectado, lo vi el fin de semana y seguía muy afectado, entonces me interesa que lo manden a otro lado, que no sea una prisión, sino un lugar especial donde él pueda recibir un tratamiento y no se vaya a ahorcar”.