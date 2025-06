Caso Valentina Elizondo: joven mamá estaba embarazada y al parecer era amenazada por su expareja

Valentina Elizondo Moscoso se convirtió en la víctima de femicidios número 17 en Costa Rica.

Vale, como le llamaba su familia, tenía 21 años, estaba embarazada y ya era mamá de una pequeña de 1 año y 9 meses, quien ahora quedó huérfana.

Los últimos meses fueron un infierno para la joven, que intentaba formar una nueva vida, al lado de otra pareja, de quien estaba embarazada.

Valentina Elizondo Moscoso, de 21 años, fue asesinada, al parecer, por el papá de su hija. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

La muchacha había denunciado a su expareja, un sujeto de apellidos Castro Chévez, de 24 años y papá de su hija mayor.

Este hombre, al parecer, la vivía amenazando y no la dejaba de hostigar, así lo aseguró Luis Alberto Moscoso, quien es oficial de la Fuerza Pública y era tío de la muchacha.

Ella siempre buscó a su tío, incluso le pedía consejos por lo que enfrentaba.

No obstante, supuestamente ese sujeto habría atacado a la joven en un apartamento que ella alquilaba en Chacarita de Puntarenas, la agresión ocurrió a las 5:25 p.m de este sábado 31 de mayo.

Castro, al parecer, atacó a balazos a Elizondo, luego de que la llegara a buscar a la casa.

El sospechoso se entregó a las autoridades la misma noche de este sábado, cuando la Policía lo andaba buscando

Este hombre trabajaba como recolector de basura en Puntarenas.

Valentina Elizondo Moscoso, de 21 años, deja a una pequeña niña. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

La última vez que vio a víctima de femicidio

Luis Alberto, el tío de Valentina, era quizás quien le daba mayor seguridad a la joven para tener una guía, ante las amenazas que estaba recibiendo.

El oficial explicó que la pareja se había separado e incluso en enero anterior ella pidió medidas de protección.

Él siempre la aconsejó para que denunciara.

“Él es una persona muy agresiva, muy explosiva. Nunca aceptó la decisión de mi sobrina, que no quería nada más con él, él la hostigaba, le mandaba mensajes, llegaba a la casa a insultarla, siempre fue ese calvario”, comentó Moscoso.

El familiar ahora recuerda la última vez que compartieron y en la que incluso la ayudó para que recuperara a la hija, pues al parecer Castro se negaba a devolverla.

“Este muchacho le pidió a la niña, ella no quería dársela, por las amenazas que había recibido, él estuvo rogando que quería verla y llevarla a comer un helado, mi sobrina cedió y permitió que pasara con la hija de ambos.

“Le dijo que le llevara a la hija a las 2:30 de la tarde, él no quería llevársela, le dijo a Valentina que fuera a Barranca por la niña, entonces mi sobrina me buscó para ir a traer a la hija, cuando llegamos a la casa él no estaba con la bebé, decidí llamarlo indicándole que llevara a la bebé, nos tuvo como 40 minutos y antes de que llegaran los compañeros de Fuerza Pública, él llegó y la entregó”, recordó el tío.

En apariencia, Castro quería que Valentina llegara sola, se desconocen las intenciones que tenía para ese día, no esperó que llegara acompañada del tío.

Doloroso adiós para víctima de femicidio

Vilma Moscoso, mamá de la muchacha, hizo una publicación en redes sociales para despedirse de su hija mayor, en medio del dolor por la manera en la que la perdió.

“Qué tu alma descanse en paz por la eternidad. Nunca te olvidaré”, son las sentidas palabras que le dedicó esta mamá a su hija.

En redes sociales, muchas personas han manifestado el dolor por la pérdida de la joven mamá.

“Qué injusticia, por Dios. Hoy llora y sufre una familia y una bebé queda sin madre”, expresó Kimberly Guerrero.

En este 2025, 12 de las 17 víctimas de femicidio eran mamás, según datos del Poder Judicial.