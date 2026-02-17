Catarata Gata: complejo rescate de cuatro personas suma drones y rescatistas especializados

Con un dron de la Cruz Roja y bomberos expertos en búsquedas en cavernas y montañas, se cumplen más de cuatro horas en el rescate de cuatro personas aisladas en la catarata Gata en Marsella de Venecia, San Carlos, Alajuela.

Steven Pérez, del despacho de Bomberos, afirmó, a las 7 p. m., que realizan el rescate con cuerdas. Describió que este lugar tiene tres cataratas y, en apariencia, solo una de las víctimas logró llegar a la primera de ellas y siguen con el rescate de las otras tres personas.

Este rescate es catalogado como complejo debido a la gran cantidad de agua que registran en estas cataratas, además de la oscuridad y el frío que hay en el sitio.

La tarde de este lunes 16 de febrero, la Cruz Roja recibió la alerta de cuatro personas arrastradas por el río, lo que activó un amplio operativo de rescate en la zona.

La Cruz Roja y los Bomberos se mantiene en el sitio realizando el rescate en Venecia, San Carlos. Foto: Cortesía Cruz Roja/archivo

La Cruz Roja se mantiene en el sitio realizando el rescate en Venecia, San Carlos. Foto: Cruz Roja/Ilustrativa

Los socorristas lograron comunicarse con una persona que requiere un rescate urgente y tiene cuatro horas en esa condición. En la benemérita dijeron que no se tenía contacto visual con las otras tres y por eso los buscaban con el dron.

En el sitio trabajan más de 12 cruzrojistas y al menos cuatro vehículos de la Cruz Roja Costarricense, quienes continúan con las labores de búsqueda y rescate.