Catorce años de prisión para hombre que abusó de niña de 9 años en su hogar

El Tribunal Penal de Heredia dictó una sentencia de 14 años de prisión contra un hombre de apellidos Campos Castro, tras hallarlo culpable de los delitos de corrupción agravada y abuso sexual en perjuicio de su hijastra menor de edad.

La Fiscalía de San Joaquín de Flores logró demostrar la culpabilidad del imputado mediante una serie de pruebas que acreditaron los hechos ocurridos en una vivienda ubicada en Santa Bárbara de Heredia, donde el agresor vivía con la menor, la madre de esta y sus hermanos.

Según la acusación fiscal, los hechos aparentemente empezaron en diciembre de 2022, cuando la víctima tenía apenas nueve años.

Aprovechando los momentos en que se encontraba a solas con la niña, Campos Castro supuestamente cometió los abusos.

El despacho judicial confirmó que, en una de las ocasiones, el hombre mostró sus partes íntimas a la menor y la intimidó, indicándole que no podía contar nada de lo sucedido.

Tras la lectura del, por tanto, y mientras la sentencia adquiere firmeza, el tribunal ordenó que Campos permanezca en prisión preventiva por un período de seis meses.