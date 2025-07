Celos habrían provocado que joven fuera cruelmente asesinado: “Él ya se iba de ese lugar”

Una familia de Alajuelita sufre por la muerte del joven Alonso Lázaro Valverde, de 24 años, luego de que, por aparentes celos, un hombre le propinó terribles heridas con un puñal.

Alonso luchó por su vida en el hospital San Juan de Dios luego de la brutal agresión. (Corts/Cortesía)

Alonso era un joven trabajador, luchador, le gustaba alegrar la vida de sus seres queridos y amigos y además estaba comprometido con siempre ayudar en su comunidad en lo que pudiera. Su mayor legado fue el amor que siempre dio a los demás.

Su hermana Hillary nos contó que la desgracia los tocó el domingo 6 de julio en la noche, cuando la llamaron para avisarle que a su hermano lo habían apuñalado en Monte Alto, en Concepción Arriba de Alajuelita.

Ella relató que lo que saben es que Alonso fue en su moto a la casa de una muchacha que es amiga de él, también llegó un joven que es conocido de ellos. Entonces los tres decidieron ir a un súper a comprar algo para tomar y volver a la casa de ella.

“Mi hermano una vez tuvo una discusión con la pareja de la muchacha, hace tiempo, porque ella lo llamó y le contó que él la agredió, mi hermano la quiso defender, y hasta le dijo que lo dejara. Ellos (mi hermano y el muchacho) se conocían y él lo venía a buscar a la casa, pero después de eso ya casi no se hablaban”, relató Sharon, hermana de Alonso.

Ese domingo, la pareja de la muchacha llegó cuando los tres amigos estaban en la casa y de inmediato se dio una discusión, el joven que estaba con ellos se fue, pero Alonso y el hombre tuvieron una riña y se golpearon.

La comunidad despidió al joven Alonso Lázaro. Foto: Cortesía (Cor/Cortesía)

“Mi hermano, hasta donde nos han contado, decidió irse, se fue a sacar la moto que estaba como metida en una cochera, la verdad, él nunca se metía con nadie ni mucho menos era de pleitos”, dijo Hillary.

Cuando Alonso ya estaba listo para irse, el sujeto aparentemente salió de la vivienda con algo envuelto en una camisa, aunque los testigos creyeron que era una pistola, en realidad sería un puñal que le habría clavado entre el abdomen y un costado del cuerpo, fueron tres heridas.

“Dicen que cuando lo hirió lo alumbró con el celular para ver dónde estaba herido, se fue a tomar una cerveza y metió el cuchillo en el carro, no querían llamar a la ambulancia, pero una persona lo hizo”, dijo la joven.

La muchacha logró que él le diera la clave del celular y así ella llamó a doña Wendy Valverde, mamá de Alonso, para avisarle que lo habían apuñalado.

Hillary se fue al sitio, pero al llegar solo encontró la moto y le dieron el celular, su hermano fue llevado por la Cruz Roja en condición crítica al hospital San Juan de Dios.

Mientras que el sospechoso fue detenido por la Fuerza Pública.

“Lo único que dijo a la Policía fue que lo hizo por celos, pero mi hermano no tenía nada con la muchacha, era amiga, nada más”, dijo Hillary.

Desde ese momento, sus hermanas y la mamá de Alonso empezaron a vivir una angustia terrible.

“Mi hermano pudo hablar con mi mamá, desde que ingresó al hospital fue a la Unidad de Cuidados Intensivos, él le pidió perdón a mami porque le dijo que no tenía que estar ahí, pero que él ya se iba de ese lugar y no sabía por qué ese hombre lo atacó así”, dijo Hillary.

Alonso sufrió perforación del intestino, vasos capilares, compromiso en una arteria, los médicos tuvieron que inducirle el coma, estuvo entubado, con el estómago completamente abierto.

“En algún momento tuvo una leve mejoría, le dio una fiebre porque se le hizo una infección en el estómago, lo operaron cuatro veces”, dijo la mamá.

Doña Wendy asegura que el lunes 14 de julio la llamaron del hospital para avisarle que su hijo estaba muy grave y que lo tenían que operar porque una arteria se reventó, por lo que ella y sus hijas se fueron para el centro médico.

“Él falleció en el quirófano. Cuando el doctor me llamó ese día en la mañana, me dijo que mi hijo estaba más grave que cuando entró porque al reventarse la arteria se desangró”, dijo.

El hombre que lo hirió fue puesto en libertad con tobillera el lunes pasado; sin embargo, la familia espera que ahora que Alonso falleció le cambien las medidas y vaya a prisión, porque aunque ya nada les va a devolver al muchacho, ruegan al cielo porque la justicia llegue.

La familia no encuentra consuelo al saber que ya Alonso se había subido en la moto para irse para su casa cuando el hombre lo hirió.

Doña Wendy asegura que su hijo era muy especial, no tenía vicios, le gustaba andar en la moto, amaba los jueves ir a sentarse a ver ensayar a una comparsa de la comunidad, se ganaba la vida trabajando en una fumigadora y también había trabajado en con maquinaria pesada.

“Él siempre me decía: ‘Mamá, no me deje nunca, si se va a morir mándeme un WhatsApp para morirme con usted’, y ahora yo estoy esperando que él me mande ese mensaje”, dijo la dolida mamita.

Incluso las hermanas de Alonso lo molestaban y le decían que él prefería dejar a una novia que irse del lado de su mamá, a quien tanto amaba.

Alonso amaba ir al gimnasio y tenía un cuerpote, incluso bailaba mucho, esa era su manera de demostrar su alegría, a veces lo contrataban en fiestas para bailarle a señoras o en alguna actividad.

“M hermano era muy extrovertido, alegre, nada le daba pena”, dijo Hillary.

Su abuelita, Marlene Arce, contó que era un nieto muy amoroso y que todos los domingos la visitaba y la iba a recoger a la iglesia en la moto, el domingo de la desgracia no fue la excepción.

“Esto es muy doloroso, era un muchacho muy bueno”, dijo.

Alonso y sus hermanas trabajan duro porque querían más adelante comprar una casita para su mamá.

La agresión ocurrió en Monte Alto en Alajuelita. (Municipalidad de Alajuelita/Municipio Alajuelita)

En Alajuelita, el miércoles pasado, una gran caravana despidió al joven y ahora esperan que la justicia llegue para esta familia.

El OIJ informó que el caso está en investigación para determinar qué ocurrió, ya que fueron informados de la muerte de un muchacho luego de una riña.

