“Celso Gamboa anda como un burro dando vueltas”

Tatiana Vargas, jefa de la oficina de prensa del Ministerio Público, es la primer testigo del juicio que se lleva contra Celso Gamboa por el supuesto delito de tráfico de influencias.

Ella llegó acompañada por personal de la Oficina de Protección a Víctimas y Testigos.

Durante el 2015 y 2016, Vargas fue subalterna de Celso Gamboa, quien era el fiscal adjunto 3 en el Ministerio Público, hace 10 años.

Tatiana Vargas, jefa de la oficina de prensa del Ministerio Público, hace 10 años fue subalterna de Celso Gamboa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para ese entonces, Jorge Chavarría era el fiscal general y de acuerdo con la testigo, fue Chavarría quien le ordenó a Celso que se hiciera cargo de la oficina de prensa del Ministerio Público.

La testigo señaló la gran cercanía que mostraban Chavarría y Gamboa.

“Una relación bastante cercana, era común escuchar a don Jorge expresarse con estima hacia Celso.

“Lo quería como su hijo, eran los dos (Chavarría y Gamboa) que estaban en la cabeza del Ministerio Público, se notaba una relación muy cercana”, manifestó Tatiana Vargas.

La amplía seguridad continúa en los Tribunales de Goiecoechea por Celso Gamboa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Agregó que la única vez que Celso Gamboa le pidió explicaciones sobre la información que comunicaba la oficina de prensa de la Fiscalía con un medio, fue por una solicitud que realizó el periódico La Nación, en la que pedían información sobre las 600 personas que buscaban algún puesto municipal para las elecciones del 2016, si alguno tenía alguna causa penal abierta en el Ministerio Público.

Entre la información que la Fiscalía confirmó, se encontraban las causas de Jhonny Araya.

Luego de que La Nación publica su investigación, es que Celso Gamboa habría llamado a la oficina de Tatiana Vargas.

“Don Celso me mandó a llamar a su oficina, me presenté, se encontraba con don Justo Pastor (asesor jurídico del Ministerio Público), me pregunta si sé algo de una información enviada a La Nación, confirmando una información contra una causa de don Jhonny Araya.

“Me preguntó que por qué la envié, me manifiesta que ya revisó el expediente, que no hay nada, le pidió a Justo que llamara a Jhonny y le dijera que enviara una carta a Berenice Smith (otra fiscal) y le pidiera que le hiciera una certificación en la que se señalaba que no formaba parte de esa investigación”, expresó Vargas.

Ella indicó que Justo Pastor salió y luego regresó a la oficina.

“‘¡Ya! y con pereza, dijo: ‘dice que yo le redacté el oficio que tengo que mandar’, recordó la testigo, seguidamente Celso Gamboa dijo: ‘redácteselo, para que no me vuelva a llamar’“, dijo Vargas.

Después de eso ella salió de la oficina.

“Fue una conversación respetuosa, no lo sentí enojado conmigo, ni siquiera descortés, estaba enérgico, sí, pero no puedo decir que me haya faltado el respeto”, alegó la testigo.

Sin embargo, esa situación dejó pensativa a Vargas, por al menos tres o cuatro semanas.

Aseguró que esa conversación le pareció un poco extraña, que nunca se había dado, y señaló que nadie la había increpado en la oficina.

El 9 de diciembre del 2015, ese día se celebra el día Internacional contra la Corrupción, ese miércoles en la tarde, ella se animó a hablar con el fiscal general, Jorge Chavarría, sobre esa situación que a ella no le pareció.

“Ese día decidí en animarme, lo hice en horas de la tarde, en su despacho, recuerdo que estabamos sentado en unos sillones en la salita de su oficina.

“Recuerdo que él me dijo: ‘hay que entender que Celso anda como un burro dando vueltas, buscando votos para su magistadura, si él se va, mantenemos la misma línea y si él se queda le decimos cuál es la línea’”, fueron las palabras que le dijo Chavarría a Tatiana Vargas.

Mencionó que lo pensó mucho para decir lo que no le parecía.

“Sabía que existía una relación muy cercana entre ellos (Jorge Chavarría y Celso) y podría existir alguna sensibilidad por esa persona cercana, sentía un poco de temor, pero ese día me animé a hacerlo”, sostuvo.