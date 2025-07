Celso Gamboa asegura que irá a Estados Unidos aunque no sea extraditado

El OIJ detuvo a Celso Gamboa el 23 de junio del 2025. (Cortesía/Cortesía)

Celso Gamboa aseguró que, aunque no sea extraditado a Estados Unidos, donde es requerido por el presunto delito de tráfico internacional de drogas, él mismo viajaría de forma voluntaria a dicho país para aclarar las cosas.

Así lo declaró este miércoles en el juicio que se lleva en su contra por un presunto delito de tráfico de influencias que habría cometido en el 2016. En ese debate los otros acusados son el exalcalde Johnny Araya y la exfiscal Berenice Smith.

LEA MÁS: Abogado de Celso Gamboa acusa a director del OIJ por algo que puso en redes sociales

“Si no soy extraditado por el Tribunal Penal de San José, seré el primero en ir a Texas a ver qué es la cosa. Yo no me voy a dejar mancillar. Tengo un hijo de ocho años al que no he visto desde hace mucho rato y quiero que esto se aclare de cualquier forma”, declaró el exmagistrado.

Celso es llevado de La Reforma a la sala de juicio. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, Natalia Gamboa, abogada y hermana de Celso, también se refirió al proceso de extradición y prácticamente dio a conocer que a un mes de la detención del exmagistrado, este caso se encontraría en un punto muerto.

“El proceso de extradición ha estado totalmente detenido, el juez no ha dado ningún trámite expedito a nada, da audiencias eternas y en realidad en este momento estamos concentrados en este juicio y no hemos podido estar atendiendo todas las cosas de este proceso de extradición, pero este proceso ha tenido muy poco movimiento”, dijo la licenciada.

LEA MÁS: Esto dijo Celso Gamboa sobre la supuesta mordedura de una rata y los memes que le hicieron

Lo niega

Durante la audiencia de este miércoles, el exalcalde Johnny Araya dio su declaración sobre los hechos que le imputan por el delito de tráfico de influencias.

Durante toda la mañana relató cómo ocurrieron los hechos y cómo figuró en una causa en la que en todo momento, según dijo, él supo que no estaba involucrado y dice que más bien quiso aclarar los hechos. Además, aseguró que conoció a Celso Gamboa durante su gestión como alcalde cuando se estaba trabajando en la Ley de la Policía Municipal, que al final fue aprobada.

LEA MÁS: Amiga de modelo Rashab García rompe el silencio y asegura que esta fue la razón del doble crimen

Celso también declaró sobre el caso y varios errores que dice se cometieron. Araya era señalado como investigado y no imputado. Araya aseguró que es inocente de lo que se le achaca y más bien aseguró que la situación le ha traído momentos duros para su familia y su carrera.

En este debate, la Fiscalía acusó a Gamboa, al exalcalde Johnny Araya y a la exfiscal Berenice Smith, por el presunto delito de tráfico de influencias, pues habrían realizado acciones para que el nombre de Araya no apareciera en un expediente judicial en el 2016 como imputado.