Celso Gamboa habría lavado dinero con equipo de fútbol, según extenso informe de la DEA

Celso Gamboa habría utilizado un equipo de segunda división de Limón para lavar dinero, según el informe de la DEA con el que pretenden extraditar a Estados Unidos.

En esta misma orden mencionan a Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, el segundo costarricense que podría ser extraditado a Dallas, Texas, por ser sospechosos de tráfico internacional de drogas.

El OIJ detuvo a Celso Gamboa el 23 de junio del 2025. (Cortesía/Cortesía)

El documento de la solicitud de extradición señala lo siguiente: “Informó que el Sr. López Vega estaba lavando dinero con Gamboa Sánchez a través de un equipo de fútbol profesional en Limón. En junio del 2025, otra fuente confidencial informó que el Sr. López Vega y Celso Gamboa Sánchez recibían cargamentos de cocaína de un traficante de cocaína con sede en Colombia conocido como Buty”.

Así lo confirmó el medio de comunicación Portavoz.

El único equipo profesional en el Caribe de Costa Rica es Limón Black Star.

No obstante, Cristian Williams, presidente de Limón Black Star, fundado en el 2022, afirmó a La Teja que el club no tiene nada que ver con lo que está sucediendo con Gamboa.

“Eso es un tema personal de don Celso que no tiene ninguna relación con el club porque él no es ni directivo, ni patrocinador y ni siquiera el abogado de la institución, no forma parte del club, algo que se puede verificar en la personería jurídica del equipo y cualquiera lo puede revisar”, dijo Williams.

Celso llegó a ser presidente del extinto Limón FC en el 2020.