Celso Gamboa le habría ordenado a fiscal a quitar nombre de Jhonny Araya

El exfiscal y exmagistrado Celso Gamboa habría ordenado realizar una “correción al sistema” y así borrar el nombre de Jhonny Araya para que no apareciera como imputado, en el sistema (programa que maneja la Fiscalía), más no el expediente.

Así lo señaló Juan Carlos Cubillo Miranda, quien actualmente es fiscal adjunto 3, del Ministerio Público.

Juicio contra Celso Gamboa Sánchez; el exalcalde de San José, Johnny Araya Monge; y la exfiscala adjunta, Berenice Smith Bonilla. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cubillo fue el segundo testigo y cuenta con una carrera en la Fiscalía, desde hace 35 años.

Él supo esto a raíz de que Natalia Rojas, otra fiscal, se lo comentó.

“Me comenta que había llegado Celso a Probidad y en compañía de Berenice Smith le dio la orden de que corrigiera el sistema, para que Araya no apareciera como imputado. Me refiere también que ya había indagado a las personas de la causa y que a él no lo iba a indagar”, señaló Cubillo.

Luego agregó que no lo iba a indagar porque, no había participación de Jhonny Araya en los hechos.

Cubillo, señaló que le pidió a Rojas documentar esta situación.

En el 2020, Celso Gamboa, ya había enfrentado este mismo juicio por tráfico de influencias, donde lo adsolvieron, pero el caso volvió a juicio. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Concluyó diciendo que nunca había pasado que llegara personal de Fiscalía General a la Fiscalía de Probidad.

Durante esta declaración Celso Gamboa pidió por medio de sus defensores que quería interrogar a Cubillo; sin embargo, los jueces rechazaron esa solicitud.

El juicio continuará este lunes 28 de julio, a las 8 a. m.