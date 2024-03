Celso Gamboa ofreció propiedades de ₡1.800 millones para que Pancho Villa saliera de prisión

Celso Gamboa es el representante de Pancho Villa.

Celso Gamboa, abogado de Pancho Villa, ofreció como fianza dos propiedades de 1.800 millones de colones durante el primer día de juicio contra el imputado de liderar una supuesta banda narco.

La idea de Gamboa era que los jueces cambiaran las medias cautelares de su representado, pero la petición fue rechazada.

Pancho Villa está preso en La Reforma y descuenta prisión preventiva desde el 6 abril del 2021.

En el arranque del juicio Gamboa quiso referirse a la situación legal de su imputado a razón de que dos de los jueces que rechazaron el cambio de la medida en esa audiencia integran este lunes el tribunal, uno de ellos es suplente. Por lo que solicitaba un cambio alegando que ellos conocieron el fondo.

Los jueces son Anayancie Umaña y Mauricio Jiménez. Ellos aseguran que no se afecta el principio de imparcialidad. El tribunal está integrado también por Ana Patricia Mora y Ligia Lacayo.

El fiscal Esteban Chavarria aseguró que Gamboa fue quien ofreció esas dos propiedades, que se ubican en Jacó y Naranjo.

Dicha audiencia se realizó el pasado 21 de diciembre. Y el fiscal aseguró que no existía ninguna razón para hacer el cambio de medidas y que además no se conoció el fondo del caso y por lo que consideraba que no hay afectación en la integración del tribunal.

Las juezas Mora y Lacayo rechazaron lo planteado por Gamboa pues ellas aseguraron que no era necesario excusar a los jueces de la causa, porque en esa audiencia de medidas no se conoció el fondo de la acusación.

Gamboa no estuvo de acuerdo y trató de presentar otro alegato, pero las jueces le indicaron que no y que el debate debe seguir.

Durante toda la mañana los jueces han visto temas importantes para el desarrollo del debate, pero no se ha realizado la lectura de la acusación.

Pancho Villa solicitó que se le den unas hojas y un lapicero para tomar notas del juicio.

Los otros imputados son de apellidos Jiménez, Méndez, Ramírez, Santos, Jiménez, Quirós, Chavarria, Gómez, Concepción, Jiménez, Campos, Jiménez y Estribi.

El debate se realiza en el Tribunal Especializado en Delincuencia Organizada (Jedo) en esta sala se realizan los juicios más peligrosos, pero se hace pequeña para tanto imputado.

Según la Corte, a los sospechosos los investigan desde noviembre del 2018 ya que, aparentemente, habrían conformado un grupo criminal dedicado a ingresar cocaína a Costa Rica desde la zona sur del país.

“En apariencia, los encartados transportaban la droga hasta el Pacífico Central, donde la vendían a terceras personas, las cuales se encargaban de comercializarla. Supuestamente, los imputados también adquirieron bienes muebles e inmuebles, con el presunto fin de legitimar las ganancias obtenidas ilícitamente, producto de la venta de drogas”, detallaron las autoridades.

Entre los imputados hay dos exagentes del OIJ que, aparentemente, se cambiaron de bando para ayudar a la banda.

Pancho Villa vivía en una lujosa propiedad con lago, tenía carros, lanchas, y hasta animales disecados, además de otra gran cantidad de propiedades.

En el debate darán su testimonio 101 personas.