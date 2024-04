Chancero al que policía le tiró una cerveza encima le contó a La Teja cómo ocurrió todo

Don Miguel Mora asegura que no entiende porque la oficial actuó así, en la foto con su hija Hellen.

Don Miguel Mora es el chancero al que una oficial de la Fuerza Pública bañó con una cerveza por estar tomando en la calle, él asegura que está muy indignado por lo que ocurrió y ya presentó una denuncia formal.

El video de este caso circuló en redes sociales el miércoles.

Don Miguel vende lotería desde hace 55 años en la esquina sureste del mercado de Alajuela, por lo que en dicha provincia todo el mundo lo conoce y desde que el video empezó a circular le han llovido mensajes de apoyo de sus clientes, aunque otros pocos también lo han vacilado.

El pulseador nos contó que la situación lo ha tenido muy apenado.

La situación fue captada por una cámara frente a Llobet, en Alajuela, el 23 de abril a las 7:20 p. m. cuando varios vendedores de lotería tomaban licor en vía pública.

“Ellos (los policías) llegaron y ella se bajó y me tiró la cerveza encima, desde que se bajó venía incitando a la violencia, porque nadie le dijo nada, yo sigo sin poder entender por qué ella me hizo eso, si yo siempre estuve en silencio, los otros policías solo dijeron que ellos no habían visto nada, mucha gente pasa por aquí a darme su apoyo por lo que ocurrió”, dijo don Miguel.

En el video se observa que la oficial se baja de la patrulla, camina hacia ellos, agarra la botella de cerveza de don Miguel y sin decirles nada, se la echa en el cuello y la cabeza, otro que está cerca también resultó mojado y al parecer el celular también, situación de la que parece reclamar.

Los compañeros de la policía se mantienen cerca, ella da la vuelta y agarra un six pack de birras, le bota el líquido y luego se va a tirarlas.

Hellen Mora, hija de don Miguel, nos contó que han visto a su papá afectado por lo que ocurrió y ellos como familia se sienten indignados.

“No es correcto tomar en la calle, a mi papá le regalaron la cerveza y por eso se la estaba tomando, pero lo que ella hizo es abuso de autoridad, mi papá es un adulto mayor, tiene 67 años, con solo quitárselas o decirle él hubiera acatado la orden de ella, ahora que el video circuló mucha gente nos ha escrito para contarnos que también han sufrido de abuso de autoridad y es por eso que decidimos poner la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial, mi papá se sintió ofendido (OIJ)”, dijo Hellen.

La joven, que es criminóloga, conductora de ambulancia y además ayuda a su papá cuando puede en el puesto, nos contó que decidieron no quedarse con los brazos cruzados.

El oficial bañó al señor con la cerveza. (Cortes)

“La intención es no quedarnos solo con el video y como dicen, quemar a la gente, sino generar conciencia de que cuando hay abuso policial se debe denunciar, no hay porqué quedarse callados, mi papá estuvo dos horas y media sentado en ese trámite, pero había que hacerlo.

“Ella se bajó de esa patrulla e incitó a la violencia, mi papá hasta creyó que era una broma, ellos no se explican qué le pasó a ella, no la conocían, otra de las personas que estaba con mi papá, que es el dueño de un restaurante, también va a denunciar”, aseguró Hellen.

Vea cómo policía bañó a hombre con cerveza por tomar en la calle

La familia se está asesorando con un abogado.

“Nosotros lo que esperamos mínimo es una disculpa por parte del Ministerio de Seguridad Pública, no se ha dado ningún acercamiento”.

Don Miguel asegura que él nunca había visto a la oficial y que conoce a muchos policías de la provincia, porque él siempre está trabajando día y noche.

Hellen asegura que aunque a su papá y conocidos los requisaron y supuestamente les hicieron una multa de 2OO mil por tomar en la calle, ellos nunca firmaron nada ni les dieron ningún papel.

Don Miguel espera que este caso no quede como otro más. Mientras la Policía mantiene la investigación interna.