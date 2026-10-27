Chino extraditable regresó a su casa, pero no de la manera que más quería

El chino extraditable, Guobin Tam Zhang, conocido también como Juan Carlos Tam Cheong, estuvo en su casa este martes 27 de octubre, pero no de la manera en que más quería.

Él salió momentáneamente de la cárcel para estar presente durante el allanamiento que las autoridades realizaron en Granadilla de Curridabat, San José.

La diligencia forma parte de una investigación por los aparentes delitos de legitimación de capitales y tráfico internacional de drogas. Durante el operativo, las autoridades decomisaron documentación de interés para el caso, según confirmó la Policía de Control de Drogas (PCD).

Una vez finalizadas las diligencias, Tam Zhang fue trasladado nuevamente al Centro Penitenciario La Reforma, donde permanece en prisión preventiva.

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Guobin Tam Zhang, conocido también como Juan Carlos Tam Cheong y alias Chino, estuvo en su casa por unos minutos en Granadilla de Curridabat. Foto: MSP (MSP/MSP)

El hombre, de origen chino y naturalizado costarricense, había sido detenido el pasado 2 de octubre cuando conducía un vehículo en la vía pública. El arresto se realizó con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

En ese momento, un juez de la República denegó la solicitud de allanamiento de la vivienda. Sin embargo, las autoridades judiciales apelaron esa decisión y, tras la revisión del caso, otro juez autorizó el ingreso al inmueble, diligencia que se llevó a cabo este martes.

Mientras tanto, las autoridades mantienen coordinaciones a nivel nacional e internacional relacionadas con el proceso de extradición de Tam Zhang a Estados Unidos en coordinación con la DEA.