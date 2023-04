Chiquita asegura sentir el espíritu de su papá, quien murió en accidente

Ofrecen recompensa por información de responsable de golpear por detrás y matar al motociclista Ever Alexander Duarte Mendoza. Foto: Cortesía Óscar Duarte para LT

Ever Duarte Mendoza, de 28 años, perdió la vida por culpa de un conductor desalmado que golpeó su moto y se dio a la fuga, pero ni siquiera la muerte ha podido separarlo de su familia, especialmente de su chiquita de 2 años.

Así lo contó a La Teja su hermano, Óscar Duarte, quien dijo que han experimentado situaciones que ellos catalogan como paranormales, pues incluso la pequeña les ha dicho que siente la presencia de su papá en la casa.

“Es algo como paranormal, nosotros sentimos que nuestro hermano está ahí, no físicamente, pero sentimos que su espíritu anda por la casa”, dijo Óscar.

El accidente que le costó la vida a Ever ocurrió el pasado lunes 27 de marzo, entre las 6:30 a.m. y las 7:30 am., en el kilómetro 2 de la carretera que comunica San José con Caldera (ruta 27) camino hacia el primer peaje de Escazú. Duarte se dirigía hacia su trabajo en Santa Ana, él se desempeñaba como operador de grúas de carga.

En apariencia, la moto que Ever iba manejando fue golpeada por detrás por un carro, cuyo conductor siguió su camino como si nada hubiera pasado, dejando a Duarte malherido en el lugar.

Ever fue llevado al hospital San Juan de Dios, donde lo atendieron de emergencia, pero a las 9 de la noche perdió la batalla.

Cerca de su hija

Óscar contó que él y el resto de su familia sienten la presencia de su hermano por toda la casa, pero la que ha experimentado cosas más fuertes ha sido su pequeña sobrina.

“Mi hermano dejó una chiquita de dos añitos, que era su adoración y nos duele mucho por ella, porque todos los días pregunta que dónde está papito y de repente ella recuerda y dice: ‘¡Ah sí, es que papito está en el cielo!”.

Según contó Óscar, en varias ocasiones han visto como la chiquita estando sola pareciera que juega con alguien, ellos quieren creer que se trata de Ever, por las mismas cosas que la niña les ha comentado.

Desde que tenía 17 años Ever soñaba con convertirse en papá.

“Una vez (la niña) casi se nos cae en el baño y como que algo le agarró la cabecita por detrás y ella solo dijo ‘gracias’, entonces la mamá le preguntó que a quién le dijo eso y la chiquita le respondió, ‘¿a quién más? A papá’”, dijo Duarte.

Siempre quiso ser papá

Óscar piensa que esa conexión que hay entre la chiquita y su hermano se debe a que Ever siempre soñó con ser papá, por lo que no quiere despegarse de su hija, pues fue muy poco el tiempo que pudo estar con ella.

“Nos duele mucho porque mi hermano tenía muchos planes, era un papá superfeliz, de hecho desde que tenía 17 años quería ser papá y nosotros lo regañábamos, incluso intentó adoptar cuando ya tuvo un trabajo estable, pero ya a los años conoció a su novia y ya estaba formando su familia, él estaba muy feliz”.

Además de ser un gran papá, Duarte describió a Ever como una persona muy apegada a su familia, especialmente a él, pues Óscar era su hermano mayor.

“Él no se quería ir, eso (el accidente) era para que él muriera en ese mismo momento, como nos dijo el doctor, pero fue asombroso como aguantó tantas horas.

“Aguantó a que yo llegara, porque yo vivo en Tilarán y me fui en un taxi apenas recibí la noticia, fueron cuatro horas seguidas sin pausa hasta llegar al hospital y una hora después de que llegué, que mi hermano me pudo escuchar, falleció, entonces me da la impresión de que me estaba esperando”.

Ofrecen recompensa

La familia de Ever ofrece una recompensa de ¢1 millón para la persona que les brindé información que les permita dar con el conductor sospechoso de causar el fatal accidente.

El accidente ocurrió cuando un carro golpeó por detrás la moto en la que viajaba Ever. Foto: Cortesía Óscar Duarte para LT

Lamentablemente hasta este momento no han obtenido información de relevancia para el caso, más bien han sido contactados por personas inescrupulosas que solo buscaban obtener el dinero a partir de mentiras.

“Solo una persona me ha contactado seriamente y sin pedir nada de dinero, me dijo que como a las 6:40 a.m. del lunes 27 de marzo cuando se dirigía hacia su trabajo vio un carro que lo rebasó a alta velocidad y más adelante casi llegando por el peaje vio el mismo carro con el bumper roto, pero no me pudo describir más”, contó.

“Recibimos bastantes llamadas, fueron personas que decían que habían visto un carro y que tenían fotos, otras decían que conocían a la persona, pero era bastante obvio que se trataba de un timo” — Óscar Duarte, hermano de Ever.

Otra situación que causa gran angustia en Óscar es el hecho de que, según él, han recibido muy poco apoyo por parte del Organismo de Investigación Judicial.

“Yo estoy buscando un criminólogo que me ayude a presionar la investigación, porque siento que a los del OIJ no les interesa mucho, todo ha sido demasiado lento, no hemos sabido nada de las cámaras y es extraño porque es una zona en la que pasan muchos carros y desde La Sabana hay muchas cámaras”, señaló.

Pese a todo esto, Óscar y su familia mantienen la esperanza de que aparezca un “ángel” que les ayude a hacer justicia para su hermano.

Si usted tiene información sobre el conductor sospechoso de causar el fatal accidente puede contactar a Óscar a los teléfonos 8776-4463 y 7180-9835.