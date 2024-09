Chiquita busca todas las noches a su papá que le fue arrebatado en terrible accidente de tránsito

Allan Miranda fue chocado de frente cuando viajaba en moto con rumbo a su casa en Naranjo.

Para un niño no existe un lugar más seguro que en los brazos de su padre, es por eso que cada noche una chiquita de seis años va a buscar a su papá a su cuarto; lamentablemente, desde hace más de un mes no lo encuentra en ese lugar, todo por culpa de un trágico hecho que se lo arrebató.

Ese es el drama familiar que vive esta pequeña niña y sus tres hermanitos de 9, 11 y 12 años, luego de que el pasado martes 23 de julio su papá, Allan Miranda Corrales, de 37 años, perdiera la vida como consecuencia de un terrible accidente de tránsito en el que no tuvo la culpa.

“La pequeñita llega a buscarlo en las noches, porque él cuando llegaba de trabajar se los llevaba a los cuatro al cuarto, entonces ella pregunta que cuándo va a llegar su papi, ya los otros lloran al ver que él no llega”, contó Carolina Miranda, hermana de Allan.

“Ella llega a preguntarle a mi mamá que a qué ahora va a llegar su papito y ya cuando uno le dice que no va a llegar empieza a llorar”. — Carolina Miranda, hermana de Allan .

El hecho que marcó a esta familia para siempre ocurrió en horas de la noche en Naranjo de Alajuela, cuando Allan viajaba en motocicleta rumbo a su casa, tras haber salido de su trabajo como guarda de seguridad en el local de repuestos La Guacamaya en San Ramón.

La versión preliminar que trascendió sobre este caso señala que, al parecer, el conductor de un carro invadió el carril en el que viajaba Allan, lo que habría provocado un choque frontal entre ambos. Al parecer, el conductor estaba bajos los efectos del alcohol, según indicó la familia del guarda.

Tras el accidente, Allan fue llevado por personal de la Cruz Roja al hospital Carlos Luis Valverde Vega, en San Ramón, donde falleció poco después de su ingreso.

Ausencia muy dolorosa

Carolina dijo que la ausencia de su hermano, quien murió un día después de cumplir 37 años, ha sido sumamente dolorosa para toda su familia, pero especialmente para sus cuatro sobrinos, pues Allan lo era todo para ellos.

La familia de Allan aseguró que no descansarán hasta que se haga justicia por lo que le pasó.

“Ha sido muy duro, la verdad es que fue algo muy difícil por la forma en la que pasó todo, fue muy traumatizante. Los chiquitos ya están como entrando en razón de que él no va a llegar, pero siguen preguntando por él, más que todo la pequeñita porque era muy pegada a mi hermano”.

Miranda dijo que como familia se han unido para darles todo el apoyo posible a sus sobrinos, pues saben que deberán afrontar un proceso muy duro tras la partida de Allan.

“Él siempre vivió con mis papás, entonces ellos siempre estuvieron ahí ayudándole a llevar a los chiquitos a la escuela y todo, ahora mi hermana Stephanía se fue a vivir con ellos y ella es la que tiene la tutela legal de los chiquitos.

“El PANI nos dio la custodia por seis meses, entonces después de ese tiempo hay que ver qué va a pasar, porque la mamá de ellos está viva, pero no tiene ningún interés de tener la custodia de ellos”.

Poco avance

En cuanto a la investigación por la muerte de su hermano, Carolina dijo que no han notado mayor avance, situación que los tiene preocupados, pues el conductor sospechoso andaba libremente como si nada hubiera pasado.

“Ya sabemos quién es, pero lo que no nos dice la Fiscalía es si están esperando a que salgan todas las pruebas o si es que van reconstruir la escena del choque, para que cuando lo agarren él ya no tenga quite de nada. Creo que a él (el día del accidente) lo llevaron a Fiscalía, pero poco después lo dejaron libre”.

“Es como si hubiera atropellado a un perro y se fue del lugar sin ningún tipo de remordimiento alguno”. — Carolina Miranda, hermana de Allan.

Carolina dijo que hasta el momento el conductor involucrado en el fatal accidente no se ha acercado a su familia ni para darles el pésame, pero si mencionó que, al parecer, este hombre buscó a una familiar de ellos para decirle que llegaran a alguna especie de arreglo, situación con la que ellos no están de acuerdo.

La Teja consultó al Ministerio Público si el sospechoso está cumpliendo alguna medida cautelar y esto respondieron:

“En respuesta a la consulta, la Fiscalía de Grecia informó que se investiga a un hombre de apellidos Martínez Lezcano, por el aparente delito de homicidio culposo.

“A esta persona se le tomó la declaración indagatoria y, tras valorarse su situación jurídica, se determinó que, por ahora, puede continuar apegada al proceso sin la necesidad de cumplir medidas cautelares”.