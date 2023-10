Chiquita que estuvo a punto de ser raptada se desespera si no ve a su mamá

El sospechoso se llevó a la chiquita cuando ella estaba afuera de un comercio. Foto Comisión Seguridad San Rafael Abajo.

Daniela apenas tiene 2 añitos y a su corta edad es probable que no entienda el peligro al que estuvo expuesta cuando un hombre, al parecer, intentó raptarla en Alajuelita.

Catalina Berrocal, mamá de la criatura, piensa que en el fondo la pequeñita sí se vio afectada por esa traumática situación, pues su comportamiento ha cambiado desde ese día.

“Mi esposo me dice que tratemos de no achacarle el comportamiento a la situación, pero yo como mamá que estoy con ella todo el día, sí notó un comportamiento diferente, la veo más alterada, ella siempre fue muy apegada a mí, pero ahora es el triple, no puede ver que yo entre al baño, porque se desespera al no verme”, contó Berrocal a La Teja.

“Nosotros creemos en la protección que Daniela tuvo de parte de Dios”. — Catalina Berrocal, mamá de Daniela.

Según Berrocal, ese cambio en el comportamiento de su pequeña hija inició el pasado viernes 29 de setiembre, día en el que el sospechoso, un nicaragüense apellidado Pérez Sandoval, habría tratado de llevársela.

Afortunadamente, la niña fue rescatada por la Policía y el extranjero fue detenido, aunque poco después fue dejado en libertad.

Mientras Catalina conversaba con este medio por teléfono, al fondo se podían escuchar los gritos de la pequeñita, situación que, según su madre, antes no se daba.

“Esos gritos son de hace una semana para acá, ella no acostumbraba a gritar así, pero ahora ella está como muy a la defensiva, yo sé que puede ser por la etapa en la que está, pero sí la he sentido un poquito diferente”, agregó Berrocal.

No solo la pequeña Daniela se habría visto afectada por el presunto intento de rapto, su hermano mayor también fue golpeado por esta situación, pues Berrocal contó que él ahora se ha vuelto superprotector con ella y su hermanita.

“Ella siempre ha sido muy amiguera, a todo mundo saludaba y le hablaba, de hecho vacilando le decíamos ‘Miss Conce’; pero he notado ese cambio, no es que sea uraña, pero ya anda como precavida, yo antes le decía que le dijera hola a alguien y ella lo hacía con la manita, ahora se queda como pensando”.

En cuanto a Pérez, su paradero es un misterio, pues tras ser liberado, con medidas cautelares, desapareció, ni siquiera se presentó a firmar a la Fiscalía de Hatillo, por lo que las autoridades ya giraron una orden de captura en su contra.

“No solo estamos en peligro nosotros, sino cualquier otro chiquito o familia”, agregó Berrocal.