Chofer borracho provocó que futuro asistente de farmacia no pueda caminar

Jean Carlo Sanchez Quesada, su mamá y su hermana han sido muy valientes.

Jean Carlos Sánchez Quesada, de 24 años, es un joven al que un conductor, aparentemente, borracho le cambió la vida y ahora trata de salir adelante. No obstante, la experiencia ha sido muy dura para él, pues, el atropello le impidió volver a caminar.

Su mamá, doña Kathia Quesada, es quien lo cuida siempre en su hogar, ubicado en La Fortuna de San Pedro de Pérez Zeledón.

Para esta mamá lo más duro es que su hijo sufre depresión por no poder caminar y no acepta sentarse en su silla de ruedas, mucho menos salir de la casa, por lo que todo el tiempo está acostado en el cuarto o, a lo mucho, sentado en un sillón durante algunos pequeños ratitos.

Jean Carlos Sánchez Quesada, de 24 años, sobreviviente de un accidente. Foto: Cortesía (Cortesía )

La fatalidad ocurrió el 9 de enero del 2023; ese día Jean Carlos iba para la parada del bus porque tenía clases, pues estaba estudiando para asistente de farmacia.

“Él iba caminando aquí mismo en La Fortuna de San Pedro cuando vio que un carro venía haciendo zig zag. Mi hijo cuenta que no tuvo tiempo ni de reaccionar y cuando ya casi tenía encima el carro lo que hizo fue darse vuelta y quedar de espaldas como para protegerse”, relató la mamá.

Jean Carlo Sanchez Quesada estaba a cuatro meses de terminar su carrera. Fotos cortesía Fundación RN (Cortesía Fundaci)

Los vecinos le estuvieron poniendo alcohol a Jean Carlo mientras la ambulancia llegaba para evitar que se desmayara y, por suerte, los rescatistas llegaron muy rápido.

Los testigos aseguraron a la familia que el conductor del vehículo no podía ni sostenerse en pie, tanto así que la Policía de Tránsito le hizo la alcoholemia y esta dio positiva. Luego esa noticia fue confirmada a la familia por la Fiscalía.

A doña Kathia le extrañó que esa tarde su hijo no le avisara que ya había llegado a clases, porque siempre lo hacía, pero ya ella en su corazón sentía que algo había pasado. En aquel entonces ella estaba en San José porque trabajaba cuidando a una adulta mayor.

“Él pedía que no me llamaran porque sabía cómo me iba a poner y yo llamaba a toda la familia y nadie quería decirme, hasta que una tía me contestó y me dijo lo del accidente y que él estaba bien. Yo le pedí que prendiera la cámara para verlo, pero ella no quería”, recordó la mamá.

A Kathia le dijeron que su hijo estaba muy mal, aunque estaba consciente.

“La cervical se le partió y en la cabeza sufrió golpes y una fractura, pero lo de la cervical fue lo más grave. El doctor del Hospital Escalante Pradilla nos dijo que habia quedado parapléjico, por lo que estuvo dos meses y diez días internado”, dijo la mamá de Jean Carlo.

Ella sostiene que cuando su hijo tenía cuatro meses en casa, pudo mover los dedos, y el médico les dijo que, tal vez, con mucha terapia podría volver a caminar en un futuro, pero luego lo llevaron al Cenare y les aseguraron que no hay ninguna posibilidad.

“Nosotros somos personas creyentes en Dios, y esperamos un milagro, por eso yo oro mucho por mi hijo”, manifestó la señora.

A Jean Carlos lo tuvieron que volver a operar en el Cenare porque su cadera se fracturó y los médicos le cortaron un pedacito del fémur de cada pierna para que pueda controlar el tronco y logre sentarse, porque, además, eso le iba a ayudar con la lesión principal.

“Mi hijo es un milagro, es muy valiente, ha luchado mucho por vivir. Cuando lo operaron esta última vez perdió mucha sangre y estuvo cinco días en Cuidados Intensivos, después de eso le dio una infección de orina y fue a dar al hospital otra vez. A los tres días se le pegó el Covid y luego le dio neumonía. Ahí sí pensé que se me iba a morir, porque se puso muy delicado, y necesitó demasiado oxígeno, pero aquí está mi hijo valiente”, explicó su mamita.

Lo más duro que afronta doña Kathia es ver el estado de ánimo de su hijo, pues él solo recibió dos citas de atención sicológica y ahora ella va a preguntar si pueden volver a atenderlo.

“Él no acepta sentarse en la silla de ruedas, menos que lo vean, no quiere ni ir al corredor, no quiere nada con la silla de ruedas, pasa acostado y se cambia de posición. Yo lo cuido mucho para que no se le hagan úlceras, está muy sanito, pero no quiere ni ver tele, solo pasa viendo el celular; a veces, juega con los amigos por el celular, y me da mucho dolor verlo así”, indicó Quesada.

La lesión en la cervical impide a Jean Carlo Sánchez Quesada caminar, él ha sido operado dos veces.

Un amigo de Jean Carlos, a veces, lo visita, pero por trabajo también se le complica un poco, por lo que su mamá es su más fiel compañía.

“Mi hijo siempre ha sido callado, pero ahora es peor, con decirle que yo le prendo la tele y ni la vuelve ni a ver”, relató.

Doña Kathia cuenta que ellos pusieron la denuncia por el accidente, pero no se ha movido. Recuerda que una persona de la Fiscalía llegó a su casa a levantar la demanda y hasta ahí. Al momento de la tragedia, el auto no tenía ni marchamo, y el conductor nunca se ha acercado ni siquiera para preguntar cómo está su hijo.

Jean Carlo trabajaba en barbería y con eso pagaba su carrera, estaba a cuatro meses de terminarla. Su mamá trabajaba en San José, pero ahora su hermana menor, de 21 años, es quien lo hace y ese dinerito es el único ingreso que tiene la familia.

Ellos tramitaron una pensión por invalidez, pero aún están esperando la resolución al respecto.

Para este joven ha sido muy difícil lo que está viviendo; ahorita lo único que le ilusiona es poder estudiar, aunque sea en línea para ver si puede terminar su carrera o empezar otra. Sin embargo, no tiene computadora y con el celular que posee no podría hacerlo, por lo que la Fundación RN tiene una campaña para ayudar a esta familia a conseguir la compu y apoyarlos con pañales y comida.

“Queremos ser un abrazo para Jean Carlo en este momento, él se siente muy triste por lo que le ha tocado vivir debido a este accidente, y queremos ayudarles a él y su mamá a pasar unos días mejores, pues los dos han sido muy valientes. Con la computadora se le podría apoyar para que siga estudiando y encuentre una motivación para seguir, estar mejor es parte de toda recuperación”, dijo Glenda Calderón, directora de la Fundación RN.

Si desea apoyarlos puede dar su granito de arena al sinpe 6230-7471 o por medio de una transferencia bancaria IBAN: CR26015118610010003289, las cuales están registradas al número de Cédula Jurídica: 3-006-812680 Fundación RN.

Desde La Teja enviamos todo nuestro cariño a Jean Carlo y estamos seguros de que pronto va a salir adelante. Él ya es un guerrero para todos nosotros.