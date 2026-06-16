Sucesos

Chofer de tráiler derriba dos postes y deja cables sobre la calle en Desamparados

Bomberos atienden la emergencia y vecinos permanecen dentro de sus viviendas por temor.

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Por Silvia Coto

Un conductor de tráiler se jaló un tortón la tarde de este martes al derribar dos postes y arrancar varios cables del alumbrado público en el barrio La Valencia, en San Rafael Abajo de Desamparados.

Un tráiler se jaló un tortón al llevarse los cables del alumbrado

El accidente ocurrió frente a la última parada de buses de la comunidad, cuando el vehículo pesado ingresó a la urbanización sin percatarse de que los cables se encontraban a una altura menor a la necesaria para su paso.

Al avanzar por la vía, la parte superior del tráiler enganchó los tendidos eléctricos y de alumbrado, provocando la caída de dos postes y dejando cables atravesados sobre la calle.

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El incidente generó preocupación entre los vecinos, quienes han preferido permanecer dentro de sus viviendas por temor a sufrir una descarga eléctrica o verse afectados por la caída de alguna estructura.

Un tráiler arrasó con el cableado en San Rafael Abajo de Desamparados
Un tráiler arrasó con el cableado en San Rafael Abajo de Desamparados (Cortesía/Cortesía)

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos, quienes trabajan en la atención de la emergencia y en asegurar la zona para evitar riesgos a los residentes y conductores.

De momento no se reportan personas heridas; sin embargo, el paso por el sector permanece afectado mientras se realizan las labores para retirar los cables y evaluar los daños ocasionados.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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