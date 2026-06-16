Sucesos

Así fue el susto que vivieron adultos mayores al ver un torbellino levantar el techo de su hogar

El fenómeno provocó daños en las instalaciones, pero no dejó personas heridas

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Por Alejandra Morales

Momentos de preocupación se vivieron este martes en un hogar de ancianos de Atenas, Alajuela, luego de que un torbellino afectara parte de las instalaciones.

La emergencia movilizó a los cuerpos de socorro hasta el sitio para valorar la situación y garantizar la seguridad de los adultos mayores que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con la información preliminar, el fenómeno ocurrió en el hogar de ancianos y provocó daños que obligaron a activar los protocolos de atención.

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Torbellino afecta hogar de ancianos en Atenas, Alajuela, la tarde del martes 16 de junio del 2026. Foto: Bomberos
Torbellino afecta hogar de ancianos en Atenas, Alajuela, la tarde del martes 16 de junio del 2026. Foto: Bomberos (Bomberos /Bomberos)
Torbellino causa daños en Atenas

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que ninguno de los adultos mayores resultó lesionado.

Los ocupantes fueron trasladados a otros salones dentro de las instalaciones mientras se realizaban las valoraciones correspondientes y se verificaban las condiciones de seguridad.

En la escena trabajó la unidad M-120, cuyos funcionarios confirmaron que todos los residentes se encontraban fuera de peligro.

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torbellino en Alajuela
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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