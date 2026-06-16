Fenómeno climático provocará más lluvias en Costa Rica este martes

Los paraguas seguirán siendo indispensables durante las próximas horas debido a la combinación de dos fenómenos atmosféricos que podrían reforzar significativamente las lluvias en distintas regiones del país.

Se trata del paso de la onda tropical #12 y la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, la cual permanece activa sobre el sur de Centroamérica y mantiene condiciones inestables en ambos litorales costarricenses.

Las autoridades advierten que las condiciones lluviosas podrían intensificarse.

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El paso de la onda tropical #12 coincidirá con la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), se espera que la onda tropical #12 alcance el territorio nacional al final de este martes, reforzando las precipitaciones que ya genera la Zona de Convergencia sobre las costas del Pacífico.

Las condiciones descritas favorecerán la presencia de lluvias, aguaceros fuertes y tormenta eléctrica durante la tarde y las primeras horas de la noche.

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“Se estima lluvias y aguaceros con tormenta en el Pacífico Central y el Pacífico Sur montañoso, además del Valle Central, donde estas precipitaciones vespertinas se desplazarían hacia sectores del oeste al final de la tarde y horas de la noche”, indicó el IMN.

El pronóstico también contempla precipitaciones localizadas en las montañas del Caribe y en la zona norte.

Por su parte, en el Pacífico Norte las lluvias se concentrarían principalmente en las inmediaciones del golfo de Nicoya y sectores cercanos.

Ante este panorama, el IMN recomendó especial precaución en zonas urbanas, donde las fuertes lluvias podrían provocar saturación de los sistemas de alcantarillado.

Asimismo, las autoridades mantienen vigilancia en el Pacífico Sur, la cuenca del río Sarapiquí, las llanuras del Caribe Norte y la península de Nicoya, debido a que los suelos presentan altos niveles de saturación por las lluvias de los últimos días.