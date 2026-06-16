Importantes medios internacionales alertan sobre desaparición de joven estadounidense en Costa Rica tras inundaciones

Importantes medios internacionales han centrado su atención en Costa Rica ante un caso que está causando gran consternación a una familia estadounidense.

Se trata de la desaparición de Ashley Phillips, una joven estadounidense de 30 años que desapareció en nuestro país en medio de repentinas inundaciones y deslizamiento que afectaron la zona en la que se encontraba haciendo senderismo.

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Phillips está desaparecida desde el pasado martes de 2 de junio y medios reconocidos como el New York Post y Fox News, por mencionar algunos, ya están haciendo eco del caso.

Turista desaparecida en Pérez Zeledón (Ashley Phillips/Facebool)

La desaparición de la estadounidense también fue confirmada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual publicó su fotografía e informó que se le vio por última vez en el sector de San Salvador, en Barú de Pérez Zeledón.

Los seres queridos de Ashley iniciaron el pasado 9 de junio una campaña en la página web GoFundMe para recaudar fondos que serán destinados en la búsqueda de la joven.

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“Durante los últimos días, la familia Jonkey y Phillips ha vivido la peor pesadilla de cualquier padre o hermano. Su querida hija y hermana, Ashley Phillips, está desaparecida en Costa Rica tras las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por el mal tiempo durante una excursión.

“Todos los fondos recaudados en esta campaña de GoFundMe se destinarán a apoyar a los voluntarios que trabajan incansablemente en la búsqueda de Ashley”, publicaron en dicha página web.

Los seres queridos de Ashley Phillips abrieron una campaña de GoFundMe para destinar fondos a la búsqueda. (Internet/Los seres queridos de Ashley Phillips abrieron una campaña de GoFundMe para destinar fondos a la búsqueda.)

La meta de los seres queridos de Ashley es recaudar $20 mil y a este martes ya han logrado reunir poco más de $15 mil.

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En una segunda actualización hecha por los seres queridos de Phillips el pasado 12 de junio, informaron que la búsqueda de Ashely se habían complicado más de la cuenta.

“Mientras su familia reflexiona sobre la vida de Ashley, buscan maneras de honrarla, especialmente su profundo amor por los animales. Seguimos pidiendo sus oraciones por Ashley, por su familia y por paz, fortaleza y consuelo en estos momentos difíciles”.