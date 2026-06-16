Cámara de Teletica mostró en vivo peligrosa imprudencia de un autobús cerca de la General Cañas

Yahaira Piña cuestionó la peligrosa acción del conductor. (Instagram/Instagram)

¿Otra vez un choque en la General Cañas? De momento no, pero pudo haber uno enorme debido a la terrible imprudencia de un conductor de bus que quedó grabada en cámaras.

Lo que parecía un reporte de tránsito como cualquier otro terminó sorprendiendo a los televidentes de Teletica la mañana de este martes.

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Mientras se informaba sobre las condiciones vehiculares en la autopista General Cañas, las cámaras captaron a un autobús realizando una maniobra que fue calificada como peligrosa e imprudente.

La situación ocurrió en una vía cercana al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en sentido hacia Belén, cuando el vehículo fue visto circulando en contravía.

Fue la periodista Yahaira Piña quien llamó la atención sobre lo que estaba ocurriendo mientras presentaba el informe vial en vivo.

Las cámaras de tránsito captaron la maniobra durante una transmisión en vivo. (teleti/bus)

El autobús fue visto circulando en contravía en una vía cercana al aeropuerto. (teleti/bus)

“La General Cañas muestra condiciones favorables, pero no se confíe porque siempre es complicado el paso, así que mejor tome las previsiones del caso. En este momento estamos viendo un bus que quiere hacer una maniobra imprudente y peligrosa, en contravía”, comentó la comunicadora.

Las imágenes mostraron al autobús avanzando en sentido contrario, una acción que pudo representar un riesgo tanto para los pasajeros como para otros conductores que transitaban por la zona.

Piña también cuestionó la decisión del chofer de realizar una maniobra de ese tipo.

La situación ocurrió cerca de la autopista General Cañas, rumbo a Belén.

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“No sabemos por qué se exponen de esta forma. Una maniobra que puede poner en peligro a los pasajeros y otros carros y pueden sufrir un accidente. Qué barbaridad, quedó registrado en las cámaras y quedó grabada la compañía que está haciendo esa imprudencia”, agregó.

Por dicha, la situación no pasó a más y no se reportaron accidentes relacionados con el hecho. Sin embargo, las imágenes volvieron a poner sobre la mesa la importancia de respetar las normas de tránsito para evitar tragedias en carretera.