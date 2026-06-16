Señor de 70 años pierde la vida en trágico accidente de tránsito en Limón

Un adulto mayor perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche de este lunes en Limón.

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De acuerdo con la Cruz Roja, el suceso ocurrió a eso de las 9:30 p.m. en Matina de Limón, sobre ruta 32, a unos 300 metros de la rotonda en sentido hacia Limón.

El comité local de la Benemérita fue alertado sobre una persona atropellada por un carro, por lo que despacharon personal paramédico en una ambulancia.

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A su llegada, los cruzrojistas determinaron que ya no había nada que hacer por el adulto mayor, quien falleció a consecuencia de múltiples lesiones que sufrió en el choque.

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, solo trascendió que se trata de un señor de unos 70 años.

El fatal atropello ocurrió en Matina la noche de este lunes. Foto Archivo. (Reiner Montero, corresponsal GN)

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En cuanto al accidente, se maneja la versión preliminar de que el adulto mayor fue atropellado al tratar de cruzar la carretera, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.