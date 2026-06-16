Sucesos

Emergencia en Naranjo: carro choca contra autobús y deja una persona atrapada

Cruzrojistas y bomberos trabajan en escenas tras la colisión

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Por Silvia Coto

Los rescatistas atienden un accidente en Naranjo de Alajuela entre un carro y un bus, una persona está atrapada dentro del automotor.

El choque ocurrió en en San Miguel de Naranjo, frente a Autos Místika.

El hombre fue asesinado de varias heridas de cuchillo, la Cruz Roja lo declaró fallecido
Los socorristas atienden el accidente. (cortes/cortesía)

Según la información preliminar, una persona quedó prensada dentro del automóvil, por lo que unidades de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos se encuentran trabajando intensamente en la escena para lograr su extracción y brindarle atención médica.

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Por el momento, no se ha confirmado la cantidad total de personas afectadas ni la gravedad de las lesiones.

Noticia en desarrollo.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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