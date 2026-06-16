Emergencia en Naranjo: carro choca contra autobús y deja una persona atrapada

Los rescatistas atienden un accidente en Naranjo de Alajuela entre un carro y un bus, una persona está atrapada dentro del automotor.

El choque ocurrió en en San Miguel de Naranjo, frente a Autos Místika.

Los socorristas atienden el accidente. (cortes/cortesía)

Según la información preliminar, una persona quedó prensada dentro del automóvil, por lo que unidades de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos se encuentran trabajando intensamente en la escena para lograr su extracción y brindarle atención médica.

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Por el momento, no se ha confirmado la cantidad total de personas afectadas ni la gravedad de las lesiones.

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