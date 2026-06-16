Motociclista fallece tras chocar de frente contra vagoneta en Matina; su hermana sufrió accidente cuando iba a verlo

Un motociclista falleció la tarde de este lunes luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito sobre la ruta 805, Limón.

El accidente se dio a la altura del dique en Matina.

Según información preliminar, el conductor de la motocicleta, aparentemente, habría invadido el carril contrario, colisionando de frente contra una vagoneta. Tras el fuerte impacto, cuerpos de emergencia y autoridades se desplazaron al lugar para atender la situación.

Un motociclista falleció y su hermana se accidentó cuando iba a ver qué ocurrió. Foto: El Bataneño Noticias y Más. (Cortesía/Cortesía)

El hombre fue trasladado en condición delicada al Hospital Tony Facio, en Limón, donde falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.

Mientras tanto, a pocos kilómetros del sitio del accidente, se registró un segundo accidente que involucró a la hermana del motociclista.

Según versiones preliminares, la mujer recibió la noticia del accidente de su hermano y se dirigía hacia el lugar para conocer lo ocurrido cuando colisionó contra otro vehículo.

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La mujer fue atendida y trasladada a una clínica local para su valoración médica.

Las autoridades investigan las circunstancias de ambos accidentes y determinarán las causas exactas de cada uno de los hechos.

La tragedia ha generado consternación en la comunidad de Matina, donde familiares y allegados lamentan la muerte del motociclista y esperan la recuperación de su hermana.