Así despedirán a los tres muchachos cuya muerte estremeció a La Fortuna

Las familias de David Arana Rodríguez, José Daniel Araya Arana, de 19 años, y Randy Josué Rodríguez Paniagua, de 22 años, se preparan para vivir uno de los momentos más difíciles desde que ocurrió la tragedia que acabó con la vida de ellos en La Fortuna de San Carlos.

Los seres queridos de Randy organizaron su velación en Sonafluca de La Fortuna, donde familiares y allegados podrán acompañarlos por última vez.

David y José Daniel eran primos y mantenían una relación muy cercana desde pequeños, por lo que sus seres queridos decidieron velarlos en un mismo sitio, en la casa de sus familiares.

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José Daniel Araya Arana, David Arana Rodríguez, Randy Josué Rodríguez Paniagua, los tres fallecidos en La Fortuna de San Carlos, al estrellarse el domingo 14 de junio del 2026. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

Se espera que los cuerpos de los tres jóvenes lleguen cerca de la medianoche de este martes, momento en que comenzarán las velaciones.

La despedida culminará este martes 16 de junio con una misa en la iglesia de Los Ángeles de La Fortuna, donde familiares, amigos y miembros de la comunidad podrán reunirse para rendir homenaje a los tres jóvenes.

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Los tres muchachos fallecieron luego de que el vehículo BMW en el que viajaban cayera a un guindo de aproximadamente cinco metros de profundidad y terminara en un riachuelo.

La tragedia ocurrió la madrugada del domingo 14 de junio anterior.