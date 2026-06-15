Este fue el inesperado aviso que permitió a una familia conocer la peor noticia sobre los tres fallecidos en La Fortuna

Una alerta que ingresó al celular de una madre durante la madrugada fue la primera señal de que algo terrible había ocurrido con tres muchachos que viajaban por La Fortuna de San Carlos.

Minutos después se confirmaría la tragedia que hoy enluta a varias familias.

David Arana Rodríguez, José Daniel Araya Arana, de 19 años, y Randy Josué Rodríguez Paniagua, de 22 años, fallecieron luego de que el vehículo en el que viajaban cayera a un guindo de aproximadamente cinco metros y terminara en un riachuelo.

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José Daniel Araya Arana, David Arana Rodríguez, Randy Josué Rodríguez Paniagua, los tres fallecidos en La Fortuna de San Carlos, al estrellarse el domingo 14 de junio del 2026. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

Freddy Chavarría, papá de crianza de José Daniel, recordó que todo comenzó cuando la mamá de David recibió una alerta enviada por el celular de su hijo.

“David tenía un iPhone y este dio una alerta a la Policía y también al contacto de emergencia que habían tenido un accidente, no sé cómo funciona bien. Mi cuñada me llamó de inmediato para que fuera a la ubicación que le enviaban. Cuando llegué, la Policía tenía todo acordonado, no me dejaron pasar, pero les expliqué que si reconocía el carro, iba a saber que mi hijo estaba ahí”, manifestó este padre.

El sistema de detección de accidentes que incorporan algunos teléfonos iPhone y dispositivos como el Apple Watch reconoce impactos severos y emite una alerta automática.

Tres fallecidos en La Fortuna, San Carlos al caer a un guindo de aproximadamente cinco metros, la tragedia ocurrió el 14 de junio del 2026. Foto: Tomada de TVN Noticias (Tomada de TVN Noticias /Tomada de TVN Noticias)

Si la persona involucrada no responde ni desactiva la notificación en pocos segundos, el aparato contacta automáticamente a los servicios de emergencia y a los contactos registrados previamente.

Fue precisamente esa función la que alertó a la mamá de David sobre lo ocurrido y le permitió conocer casi de inmediato que algo grave había sucedido.

Los tres muchachos se desplazaban en un BMW que José Daniel le había pedido prestado a Freddy para asistir a una actividad relacionada con terneros y posteriormente a una celebración de cumpleaños.

El padre asegura que los jóvenes eran muchachos que estudiaban y muy trabajadores y que no acostumbraban consumir licor.

Aunque las causas del accidente continúan bajo investigación, Freddy considera que preliminarmente todo apunta a un posible exceso de velocidad.

La tragedia ocurrió durante la madrugada del domingo 14 de junio, en La Fortuna de San Carlos, y ha provocado una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos que aún intentan asimilar la pérdida de tres jóvenes que tenían toda una vida por delante.