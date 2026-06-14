La dura escena que encontraron los rescatistas tras la tragedia que enluta a tres familias en La Fortuna

La magnitud de la tragedia que cobró la vida de tres jóvenes en La Fortuna de San Carlos quedó en evidencia tras observar cómo terminó el vehículo en el que viajaban cuando cayó a un guindo de aproximadamente cinco metros y que terminó en un riachuelo.

Se trata del BMW en el que viajaban Randy Rodríguez Paniagua, de 22 años, Ronald David Arana Rodríguez, de 20 años, y José Daniel Araya Arana, de 19 años, quienes fallecieron durante la madrugada de este domingo.

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Tres fallecidos en La Fortuna, San Carlos al caer a un guindo de aproximadamente cinco metros, la tragedia ocurrió el 14 de junio del 2026. Foto: Tomada de TVN Noticias (Tomada de TVN Noticias /Tomada de TVN Noticias)

Las imágenes del sitio muestran el vehículo severamente dañado luego de precipitarse fuera de la carretera por razones que continúan bajo investigación.

La tragedia ocurrió cerca de la represa, del hotel Los Lagos 100 metros hacia ese sector, en La Fortuna de San Carlos.

Tragedia cobra tres vidas en La Fortuna, San Carlos

Además del impacto, las condiciones climáticas complicaron las labores de los cuerpos de emergencia.

Durante la madrugada y parte de la mañana se registraron fuertes lluvias en la zona, situación que provocó un aumento en el caudal del riachuelo donde terminó el automóvil.

Debido a este escenario, los rescatistas tuvieron que actuar con rapidez para extraer los cuerpos y evitar que las condiciones del lugar complicaran aún más las labores.

Información preliminar señala que dos de las víctimas quedaron dentro del vehículo, mientras que una habría salido expulsada producto de la violencia del accidente.

El trabajo de los equipos de emergencia se prolongó durante varias horas mientras se realizaban las maniobras de recuperación y las diligencias correspondientes.

Asimismo, el paso por el sector permaneció cerrado mientras agentes judiciales efectuaban el levantamiento de los cuerpos y recopilaban evidencia para la investigación.

Las autoridades ahora deberán determinar qué provocó que el vehículo terminara fuera de la vía y se precipitara al guindo, en una tragedia que hoy mantiene de luto a varias familias y ha conmocionada a toda la comunidad de La Fortuna.