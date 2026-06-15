Estaban a punto de alcanzar importantes metas: la historia de los tres muchachos que murieron en La Fortuna

La tragedia que cobró la vida de tres jóvenes en La Fortuna de San Carlos no solo arrebató tres vidas, sino también los sueños y metas por los que se habían esforzado durante años.

Ronald David Arana Rodríguez, de 20 años José Daniel Araya Arana, de 19 años, y Randy Josué Rodríguez Paniagua, de 22 años, tenían proyectos, estudios y planes que estaban cada vez más cerca de convertirse en realidad.

Uno de ellos era Randy, quien estaba a poco tiempo de graduarse como asistente veterinario, una carrera que había elegido por su amor hacia los animales y el trabajo relacionado con el ganado.

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Ronald David Arana Rodríguez, de 20 años José Daniel Araya Arana, de 19 años, y Randy Josué Rodríguez Paniagua, de 22 años, los tres amigos fallecidos al estrellarse en La Fortuna, San Carlos. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Hazel Jiménez, hermana de Randy, lo recuerda como un joven noble, trabajador y siempre dispuesto a ayudar a quienes lo rodeaban.

“Era un muchacho educado, le gustaba ayudar a los demás, muy amoroso y chistoso, siempre nos hacía reír”, recordó su hermana.

Además de estudiar, Randy trabajaba como administrador de una cancha.

Dentro de la familia lo llamaban de cariño Oso, un apodo que hoy provoca lágrimas y recuerdos entre quienes compartieron con él.

Hazel recuerda que la llamaron a las 4:49 a. m. del domingo 14 de junio, para darle la trágica noticia.

El dolor también golpeó a la familia de José Daniel, quien se encontraba a pocos meses de alcanzar una de sus metas más importantes.

Según relató Freddy Chavarría, papá de crianza del joven, José Daniel se graduaría en diciembre como asistente veterinario.

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Tres fallecidos en La Fortuna, San Carlos al caer a un guindo de aproximadamente cinco metros, la tragedia ocurrió el 14 de junio del 2026. Foto: Tomada de TVN Noticias (Tomada de TVN Noticias /Tomada de TVN Noticias)

“Eran muchachos muy buenos, no eran tomadores, parece que fue el exceso de velocidad, una imprudencia. Mi hijo ya se me graduaba en diciembre, no me perdió ninguna materia en la universidad, muy aplicado, trabajador en la finca, con los chapulines, uno le pedía que hiciera algo y lo hiciera”, recordó Freddy.

El padre asegura que José Daniel era un joven responsable, comprometido con sus estudios y siempre dispuesto a colaborar en las labores de la finca familiar.

Pero la tragedia también apagó los sueños de David Arana, quien trabajaba para convertirse en contador.

Freddy explicó que David y José Daniel mantenían una relación muy cercana, no solo porque eran primos, sino porque prácticamente crecieron juntos.

Los muchachos asistieron a una actividad conocida como Ternería, relacionada con la prueba de terneros que posteriormente se convierten en toros.

Después tenían previsto asistir a una celebración de cumpleaños.