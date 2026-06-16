Empleada doméstica de lujoso condominio cayó en estafa y entregó botín de ¢50 millones a banda

Una empleada doméstica de una vivienda ubicada en un lujoso condominio de Santa Ana, San José, cometió un grave error al caer en el engaño de una banda criminal, a la que terminó entregándole un botín de ¢50 millones.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que por este caso detuvieron a una cubana apellidada Medero, de 30 años, como sospechosa de participar en el estafa.

LEA MÁS: Emergencia en Naranjo: carro choca contra autobús y deja una persona atrapada

La captura de la extranjera se dio al finalizar la tarde de este lunes, cuando agentes judiciales allanaron una vivienda en el sector de San Felipe de Alajuelita, San José.

De acuerdo con el OIJ, a esta mujer se le vincula con una causa ocurrida el pasado viernes 12 de junio en Santa Ana.

En el allanamiento decomisaron varias de las joyas que habrían sido sustraídas. Foto OIJ. (OIJ/En el allanamiento decomisaron varias de las joyas que habrían sido sustraídas. Foto OIJ.)

LEA MÁS: Motociclista fallece tras chocar de frente contra vagoneta en Matina; su hermana sufrió accidente cuando iba a verlo

“En este caso específico, al parecer, los sospechosos llamaron a una vivienda en un condominio, ahí contestó una empleada doméstica y a esta le habrían indicado que estaban llamando de parte de los propietarios de la vivienda, quienes habían salido.

“Al parecer, le dijeron que los dueños ordenaron que ella recogiera joyas y demás artículos de valor y los entregara a una persona que iba a llegar en un servicio de transporte privado, ya que, aparentemente, iban a hacer un embargo en la casa”, detalló el OIJ.

LEA MÁS: Operativo en el centro de San José deja cinco detenidos ligados a banda Los Lara

La empleada cayó en el engañó y se dedicó a recoger joyas y artículos de valor, pensando en que estos no fueran embargados. Al final entregó un botín de aproximadamente ¢50 millones a uno de los sospechosos que llegó a la casa.

La Policía Judicial informó además de detener a Medero, en la casa allanada decomisaron múltiples joyas, que serían parte de las sustraídas el viernes; así como dinero en efectivo y otras evidencias relacionadas con otros posibles casos de estafa.