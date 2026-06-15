Operativo en el centro de San José deja cinco detenidos ligados a banda Los Lara

Un operativo policial realizado este lunes en San José centro dejó cinco personas detenidas, entre ellas varios menores de edad, así como el decomiso de una cantidad de droga que aún está siendo contabilizada por las autoridades.

Así lo confirmó el director a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, quien indicó que la intervención continúa en la zona y que aún faltan por capturar tres sospechosos más relacionados con la investigación.

Los agentes del OIJ golpearon la banda de Los Lara (cortesia/cortesia)

“Ya hemos detenido a cinco personas. Una cantidad de droga que se está contabilizando y nos faltan por detener a tres personas”, explicó Soto.

Según información preliminar, los detenidos formarían parte de una célula del grupo criminal conocido como Los Lara, organización que opera en el sur de la capital y que, según las autoridades, mantiene disputas territoriales con otras estructuras dedicadas al narcomenudeo.

“Tenemos información de que estos sujetos detenidos son una célula del grupo Los Lara y que estarían en disputa de territorio con otros grupos del sur de la capital”, dijo.

Soto aseguró que además su preocupación por la participación de menores de edad en este tipo de actividades ilícitas, una situación que, afirmó, se ha vuelto recurrente en diferentes operativos realizados en el país.

El funcionario explicó que Los Lara ha extendido su presencia a distintas barriadas y también al centro de San José, desplazando a vendedores independientes y tomando control de territorios.

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“Son grupos que van expandiéndose, van quitando a los vendedores independientes y van tomando el control a cuenta de violencia”, agregó.

Según Soto, los integrantes del grupo aprovechaban la cercanía entre los puntos de venta y las calles del centro de San José para ocultar droga o intentar pasar desapercibidos ante la presencia policial.

El operativo fue realizado con apoyo de la Policía Municipal de San José y el Ministerio de Seguridad Pública.

“Son las ventas locales las que nos generan homicidios y por eso hemos venido desarticulando grupos e investigando de una forma más eficiente los asesinatos. Hemos logrado desacelerar un poquito la violencia en el país y esperamos cerrar este año con una cifra menor a 800 homicidios”, concluyó.