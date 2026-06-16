Sucesos

Detienen a joven de 19 años que le habría disparado en la cabeza a muchacho que arreglaba motocicleta

El joven sospechoso fue detenido a 700 metros de donde ocurrió el ataque

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Por Adrián Galeano Calvo

Un muchacho de apenas 19 años fue detenido por las autoridades como sospechoso de un salvaje ataque en el que, en apariencia, estuvo a punto de acabar con la vida de otro joven al dispararle en la cabeza.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron pasadas las 8 p.m. de este lunes en el barrio Margarita Penón, en el centro de Miramar, Puntarenas.

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La Policía Judicial identificó al herido como un hombre apellidado Céspedes, de 25 años; mientras que el sospechoso del ataque es un muchacho de apellido Flores, de 19 años.

“De acuerdo con la versión preliminar, el ofendido se encontraba dentro de la propiedad en la que reside, a la par de su vivienda, y aparentemente, estaba reparando una motocicleta. En esa propiedad estaba otro sujeto (Flores) y la pareja sentimental del herido.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El muchacho herido fue llevado de emergencia a un centro médico. Foto Archivo.

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“En apariencia, el otro sujeto, en determinado momento, y sin mediar palabra alguna, habría sacado un arma de fuego para dispararle a Céspedes en la cabeza”, detalló el OIJ.

Tras el violento ataque, Céspedes fue trasladado en condición crítica a un centro médico de la zona, mientras que Flores huyó del lugar corriendo.

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Sin embargo, la huida del muchacho duró muy poco, pues a 700 metros del lugar del ataque fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública.

Finalmente, Flores fue presentado ante el Ministerio Público para que se abra una causa en su contra.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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