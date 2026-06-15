Sucesos

Apareció con vida uno de los pescadores desaparecidos en altamar y su historia conmueve al país

Abraham Ríos fue encontrado días después del accidente de la embarcación Roxana II en aguas del Pacífico Norte

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Por Fabiola Montoya Salas, Alejandra Morales, y Silvia Coto
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Abraham Ríos fue encontrado con vida ocho días después de desaparecer en altamar. (Servicio Nacional de Guardacostas/Servicio Nacional de Guardacostas)

Lo que parecía casi imposible terminó convirtiéndose en una noticia que devolvió la esperanza a muchas familias. Abraham Ríos, uno de los cuatro pescadores desaparecidos tras el accidente de la embarcación Roxana II, fue encontrado con vida este domingo luego de permanecer ocho días a la deriva en aguas del Pacífico Norte.

La información fue confirmada por el Servicio Nacional de Guardacostas, que detalló que el sobreviviente fue ubicado por otra embarcación que dio aviso inmediato a las autoridades.

De acuerdo con los reportes preliminares, Ríos logró sobrevivir aferrado a una pichinga luego de que la embarcación en la que viajaba sufriera una emergencia en altamar.

Su rescate ha sido calificado por muchos como un verdadero milagro, especialmente porque desde el pasado 8 de junio no se tenía ninguna noticia sobre el paradero de los cuatro ocupantes de la embarcación.

El pescador sobrevivió aferrado a una pichinga en aguas del Pacífico Norte.

Según trascendió, el pescador relató que durante esos angustiosos días vio morir a dos de sus compañeros, una experiencia que sin duda marcará su vida para siempre.

La embarcación Roxana II, matrícula PQ6898, se habría volcado cerca de la 1 de la madrugada del lunes 8 de junio. Sin embargo, la alerta sobre la emergencia fue recibida varias horas después.

Abraham Ríos, uno de los cuatro pescadores desaparecidos tras el accidente de la embarcación Roxana II
Abraham Ríos, uno de los cuatro pescadores desaparecidos tras el accidente de la embarcación Roxana II. (captura /captura)

Desde entonces, familiares, amigos y autoridades han mantenido la esperanza de encontrar con vida a los desaparecidos.

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Aunque el rescate de Abraham representa una enorme alegría, la búsqueda no ha terminado. Tanto el Servicio Nacional de Guardacostas como el Servicio de Vigilancia Aérea continúan trabajando en la zona para localizar a las demás personas reportadas como desaparecidas.

Mientras tanto, la noticia del hallazgo ha sido celebrada por familiares y por cientos de costarricenses que durante días siguieron con preocupación el caso y se aferraron a la esperanza de recibir buenas noticias desde el mar.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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