Misterio rodea el paradero de 4 pescadores y sus familias no pierden la esperanza tras una semana sin saber de ellos

La incertidumbre que viven las familias de cuatro pescadores desaparecidos en altamar cumple ya una semana.

Siete días después de que se perdiera contacto con ellos, el mar sigue sin dar respuestas sobre el paradero de Yanier Baltodano Arias, Abraham Ríos Arias, Ramón Baltodano Mojica y José Luis Palacios.

Los cuatro hombres viajaban a bordo de la embarcación Roxana II, matrícula PQ6898, cuando ocurrió la emergencia que mantiene en vilo a sus seres queridos.

Según la información que manejan las autoridades, la embarcación se habría volcado cerca de la 1 a.m. del lunes 8 de junio. Sin embargo, la alerta sobre lo ocurrido fue recibida aproximadamente cinco horas después.

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Ramón Baltodano, Yanier Baltodano, Abraham Ríos y José Luis Palacios son los cuatro pescadores desaparecidos en altamar desde el lunes 7 de junio del 2026. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Desde entonces, los familiares han vivido días marcados por la angustia, la espera y la esperanza de recibir alguna noticia que permita conocer qué ocurrió con los pescadores.

Las unidades del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) y del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) continúan desarrollando patrullajes y labores de búsqueda para tratar de localizar tanto la embarcación como a sus ocupantes.

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Durante esta semana, cualquier información relacionada con el caso ha sido recibida por las familias como una posible señal que les permita acercarse a una respuesta.

Precisamente, este sábado 13 de junio surgió una versión que volvió a despertar la esperanza entre los allegados de los desaparecidos.

Trascendió que los ocupantes de un yate observaron una embarcación aparentemente partida a la mitad y que, por sus características, podría tratarse de la Roxana II.

El Servicio Nacional de Guardacostas desplazó recursos de inmediato hacia la zona señalada para verificar el hallazgo.

Sin embargo, luego de las labores de inspección realizadas en el área, las autoridades no lograron ubicar ninguna embarcación.

La noticia representó un nuevo golpe para los familiares, quienes por unos momentos pensaron que finalmente podrían obtener alguna pista sobre lo ocurrido.

Pese a ello, las labores de búsqueda continúan.

Este domingo, el Servicio de Vigilancia Aérea efectuó sobrevuelos en los sectores considerados de interés para la investigación.