Además de la angustia, familias de cuatro pescadores desaparecidos sufrieron un duro golpe

La incertidumbre por la desaparición de cuatro pescadores en altamar se ha convertido en un dolor aún más profundo para sus familias.

Esto se debe a que personas inescrupulosas aprovecharon su desesperación para intentar estafarlas.

Griselda Baltodano, familiar de uno de los pescadores desaparecidos, confirmó que recibieron llamadas de individuos que aseguraban tener información sobre el paradero de sus seres queridos e incluso les hacían creer que estaban a salvo.

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Sin embargo, la esperanza que esas llamadas generaron se derrumbó poco después, cuando descubrieron que se trataba de una estafa y que las personas detrás de los contactos pretendían obtener dinero de la familia.

La situación ha provocado una profunda indignación entre los allegados de los pescadores, quienes además de enfrentar la angustia por no saber qué ocurrió con sus familiares, han tenido que lidiar con este nuevo golpe emocional.

Ramón Baltodano, Yanier Baltodano, Abraham Ríos y don José Luis Palacios son los cuatro pescadores desaparecidos en altamar desde el lunes 7 de junio del 2026. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

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Según relataron, la ilusión de recibir noticias positivas se transformó rápidamente en decepción al comprobar que todo era falso.

“Los allegados han llorado el doble”, explicó Baltodano, al referirse al impacto que provocó descubrir que alguien se aprovechó de su sufrimiento en medio de la búsqueda.

Mientras tanto, las familias mantienen la esperanza de que los operativos permitan encontrar a Yanier Baltodano Arias, Abraham Ríos Arias, Ramón Baltodano Mojica y José Luis Palacios, quienes permanecen desaparecidos tras una emergencia ocurrida en altamar.

Los pescadores iban en la embarcación Roxana II, matrícula PQ6898.