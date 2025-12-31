Sucesos

Choque brutal en Golfito: motocicleta se incendia y deja dos personas críticas

El accidente ocurrió en Guaycará, frente a La Chanchera

Por Silvia Coto

Dos personas fueron trasladadas al hospital en condición crítica la noche de este martes, luego de un violento choque entre una motocicleta y un vehículo liviano en Guaycará de Golfito.

Según información del Benemérito Cuerpo de Bomberos, el impacto fue tan fuerte que la motocicleta se incendió tras la colisión, lo que obligó al envío de una unidad para controlar las llamas.

El choque provocó que la moto se quemara
El choque provocó que la moto se quemara (cortesía/cortesía)

El accidente ocurrió frente a un sitio conocido como La Chanchera, donde los bomberos trabajaron para extinguir el fuego y colaborar con la atención de los heridos, quienes posteriormente fueron trasladados de urgencia al Hospital de Golfito.

Por el momento, la identidad de las personas afectadas se desconoce, mientras las autoridades mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

