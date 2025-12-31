El 1º de enero sería un día especial para el chofer de camión recolector que murió en accidente

El hombre que perdió la vida en el accidente en un camión recolector de basura en Santa Bárbara de Heredia estaba a solo horas de cumplir 45 años.

Este 1º de enero sería su cumpleaños, una fecha que su familia y amigos esperaban recibir con abrazos y buenos deseos, pero que terminó marcada por el dolor y la ausencia.

Álvaro Calero falleció en un accidente mientras trabajaba (cortes/cortesía)

Se trata de Álvaro Enrique Calero Urbina, trabajador del servicio de recolección de basura, cuya muerte ocurrió la madrugada de este martes mientras cumplía con su trabajo en calle El Cerro, en Rosales de San Pedro, Santa Bárbara.

Con el paso de las horas, las redes sociales se han llenado de mensajes de despedida y respeto hacia Calero.

Así ocurrió el mortal accidente con camión de basura en Heredia

Muchas personas lo describen como un “héroe”, al señalar que, en los últimos segundos de su vida, habría hecho todo lo posible por alertar a personas en la vía, evitando así una tragedia mayor, ya que no dejó de tocar el pito del camión.

El accidente ocurrió cuando el camión recolector que conducía perdió el control en una pendiente y terminó volcándose fuera de la carretera. Dos compañeros de trabajo que lo acompañaban resultaron ilesos y no requirieron traslado médico.

La noticia ha generado profunda consternación entre compañeros de trabajo y vecinos de la comunidad.

Don Álvaro era vecino de Concepción de Alajuela, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)