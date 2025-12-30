(Video) De la arena al hospital: toro manda a Pikos a Emergencias y lo aleja de las corridas

Uno de los toreros improvisados más famosos de Pedregal, Pikos, está internado en el Hospital Enrique Baltonado Briceño luego de que un toro lo embistió y le provocó una grave lesión en un pulmón.

La Teja conversó este martes 30 de diciembre con este vecino de Liberia y nos contó cómo ha seguido.

El toro El Popeye embistió horrible a Pikos. Foto: Captura de video Repretel (Repretel/cortesía)

Paul de Jesús Vasconcelos Chavarría, así se llama Pikos, pero con ese nombre muy pocos lo conocen. Es famoso por capearse toros y por celebrar cuando le quita pañuelos a los cachos de los animalotes casi sin ningún problema, eso lo ha convertido en el hexacampeón de las corridas.

La noche del pasado 28 de diciembre, en la corrida de la noche, un toro acabó con la ilusión de Pikos de volver a coronarse campeón.

Don Álvaro Zamora, experto taurino, comentó que el toro que embistió a Pikos fue El Popeye de 450 kilos, de la Ganadería 3 Amigos.

En un video que fue compartido por Repretel se ve que Pikos le hace un desplante al toro, el animal se viene y lo embiste y se ciñé contra él.

Pikos y el experto taurino Álvaro Zamora antes del levantín el 28 de diciembre. Foto: Álvaro Zamora (Álvaro Zamora/cortesía)

Los otros improvisados tratan de quitarle al animal con los capotes, hasta que lo logran y Pikos se levanta y es ayudado por los demás, de inmediato lo llevan al puesto de Emergencias Médicas.

Aunque quienes vieron caminar a Pikos pensaron que no era grave, se equivocaron.

“Por la adrenalina de ese momento es que uno se levanta rápido, pero en ese momento sí sentía dolor”, dijo.

El toro lo castigó en su pulmón y lo tuvieron que trasladar al hospital para darle las primeras atenciones y ahora está internado en el centro médico guanacasteco.

“Ya estoy mejor gracias a Dios, esperando que el sello de tórax termine de drenar el pulmón y esperar la recuperación, todo en manos Diosito y san Juditas”, dijo.

Lo más grave es que el pulmón en que sufrió la lesión es el mismo por el que estuvo al borde de la muerte en el 2020 cuando un toro lo revolcó tan feo que le quebró cinco costillas y una de ellas le perforó el pulmón derecho.

Los médicos le han dicho al improvisado que la recuperación será lenta.

Pikos ha sido seis veces el campeón de los toros. (Cortesía)

Pikos arrasa con los pañuelos. (Cortesía)

“Para que me den la salida del hospital es un aproximado de cuatro o cinco días, si Dios quiere, y ya toca recuperarme en casa como ocho o nueve meses, pero lo recomendable para volver a los toros es un año más o menos, la vez pasada regresé a los ocho meses”, dijo.

Ahorita asegura que el dolor ha sido soportable.

Paul asegura que sus allegados le han dado muchos mensajes de apoyo.

“Han estado muy pendientes de mi salud y de verdad muy agradecido con todos los que preguntan y se preocupan por mí”, dijo Pikos que ahora será el gran ausente de Pedregal