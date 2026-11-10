Sucesos

Choque de tres vehículos en la ruta 1 deja cuatro pacientes, uno fue trasladado en condición crítica

Choque ocurrió un kilómetro después del peaje de Naranjo en sentido a San Ramón

Por Silvia Coto

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

La Cruz Roja atendió a cuatro personas tras la colisión de tres vehículos ocurrida este martes en la ruta 1.

El accidente ocurrió aproximadamente un kilómetro después del peaje de Naranjo, en sentido hacia San Ramón.

La Cruz Roja atendió a cuatro pacientes, uno en condición crítica
La Cruz Roja atendió a cuatro pacientes, uno en condición crítica (Cruz Roja/Cortesia)

Según confirmó Sebastián Ramírez, coordinador operativo regional de la Cruz Roja, dos pacientes fueron reportados en condición estable, uno en condición urgente y otro en condición crítica.

Este último tuvo que ser trasladado al hospital.

LEA MÁS: Choque de tres vehículos deja personas atrapadas en la Ruta 1, en Naranjo

Para atender la emergencia, la benemérita movilizó tres ambulancias de soporte básico, una unidad de soporte avanzado y un vehículo de rescate.

Cuatro personas fueron atendidas en el accidente en la Ruta 1

Los pacientes fueron trasladados a diferentes centros médicos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Ruta 1peaje de naranjoChoque de tres vehículos en Ruta 1traslado de paciente crítico
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.