Choque de tres vehículos en la ruta 1 deja cuatro pacientes, uno fue trasladado en condición crítica

La Cruz Roja atendió a cuatro personas tras la colisión de tres vehículos ocurrida este martes en la ruta 1.

El accidente ocurrió aproximadamente un kilómetro después del peaje de Naranjo, en sentido hacia San Ramón.

La Cruz Roja atendió a cuatro pacientes, uno en condición crítica (Cruz Roja/Cortesia)

Según confirmó Sebastián Ramírez, coordinador operativo regional de la Cruz Roja, dos pacientes fueron reportados en condición estable, uno en condición urgente y otro en condición crítica.

Este último tuvo que ser trasladado al hospital.

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Para atender la emergencia, la benemérita movilizó tres ambulancias de soporte básico, una unidad de soporte avanzado y un vehículo de rescate.

Cuatro personas fueron atendidas en el accidente en la Ruta 1

Los pacientes fueron trasladados a diferentes centros médicos.